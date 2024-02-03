明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

亞洲盃｜伊朗補時入12碼　2：1絕殺日本闖入4強 (21:40)

亞洲盃8強賽今晚（3日）上演亞洲「一哥」日本隊大戰西亞勁旅伊朗隊，結果伊朗藉隊長查漢巴克殊補時階段射入12碼絕殺，以2：1反敗為勝，晉身4強。

日本隊教練森保一此役放棄16強淘汰巴林隊的4-1-4-1陣式，改用4-1-2-3陣式與伊朗隊周旋，其中上仗復出的翼鋒三笘薰續當後備，前線3將由左至右是前田大然、上田綺世及堂安律，從後策應的是久保建英和守田英正。日本於初段取得主導權，但面對硬朗和有不少「小動作」的伊朗防守，實在甜頭不多，反而有鋒將達利米停賽及專注打突擊的伊朗的攻勢較為「到肉」。12分鐘，伊朗隊長翼鋒查漢巴克殊左路禁區頂第一時間射門高出。

日本至20分鐘才有首次攻門，堂安律禁區頂射門「省」中伊朗球員身軀出界。28分鐘，守田英正禁區頂左路控球後，推進期間跌跌碰碰卻又帶點幸運地擺脫3名伊朗球員的追纏，之後射地波「省」中出迎的伊朗門將比蘭雲特的腳部入網，而隨着伊朗中場沙文高度斯在39分鐘於禁區邊怒射斜出，伊朗上半場終以1球落後。

兩軍下半場原班人馬續戰，55分鐘，日本門將鈴木彩艷傳高球至中場位置被伊朗球員頂回前場，結果接應直線妙傳的中場穆罕默德莫希比射入遠柱為伊朗扳平。日本於67分鐘率先換人，以三笘薰及攻擊手南野拓實入替久保建英和前田大然。及至補時階段，日本一對中堅富安健洋及板倉滉解圍時相撞，後者倒地後忙亂之間勾跌伊朗後衛卡蘭尼薩迪根，被判12碼，查漢巴克殊操刀一針見血，終令日本以1：2反負出局。

澳洲隊在另一場8強戰雖在42分鐘先開紀錄，卻因韓國藉前鋒孫興慜在90分鐘博得12碼，隊友黃喜燦射入逼和1：1，加時作賽至104分鐘，孫興慜主射罰球得手鎖定2：1勝局，將與約旦爭入決賽。

其他報道：籃球精英賽｜朱寶恩獻12分36籃板　林大輝反勝女拔萃　連續兩屆決戰協恩

相關字詞﹕體育 亞洲盃 日本 伊朗 板倉滉 編輯推介

上 / 下一篇新聞