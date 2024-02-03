亞洲盃｜伊朗補時入12碼　2：1絕殺日本闖入4強 (21:40)

日本隊教練森保一此役放棄16強淘汰巴林隊的4-1-4-1陣式，改用4-1-2-3陣式與伊朗隊周旋，其中上仗復出的翼鋒三笘薰續當後備，前線3將由左至右是前田大然、上田綺世及堂安律，從後策應的是久保建英和守田英正。日本於初段取得主導權，但面對硬朗和有不少「小動作」的伊朗防守，實在甜頭不多，反而有鋒將達利米停賽及專注打突擊的伊朗的攻勢較為「到肉」。12分鐘，伊朗隊長翼鋒查漢巴克殊左路禁區頂第一時間射門高出。

日本至20分鐘才有首次攻門，堂安律禁區頂射門「省」中伊朗球員身軀出界。28分鐘，守田英正禁區頂左路控球後，推進期間跌跌碰碰卻又帶點幸運地擺脫3名伊朗球員的追纏，之後射地波「省」中出迎的伊朗門將比蘭雲特的腳部入網，而隨着伊朗中場沙文高度斯在39分鐘於禁區邊怒射斜出，伊朗上半場終以1球落後。

兩軍下半場原班人馬續戰，55分鐘，日本門將鈴木彩艷傳高球至中場位置被伊朗球員頂回前場，結果接應直線妙傳的中場穆罕默德莫希比射入遠柱為伊朗扳平。日本於67分鐘率先換人，以三笘薰及攻擊手南野拓實入替久保建英和前田大然。及至補時階段，日本一對中堅富安健洋及板倉滉解圍時相撞，後者倒地後忙亂之間勾跌伊朗後衛卡蘭尼薩迪根，被判12碼，查漢巴克殊操刀一針見血，終令日本以1：2反負出局。

澳洲隊在另一場8強戰雖在42分鐘先開紀錄，卻因韓國藉前鋒孫興慜在90分鐘博得12碼，隊友黃喜燦射入逼和1：1，加時作賽至104分鐘，孫興慜主射罰球得手鎖定2：1勝局，將與約旦爭入決賽。

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