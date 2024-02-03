球王訪港｜港隊備戰對國際邁阿密　「壽星」安達臣盼以逼搶爭勝　明加索夫謂夢想成真 (19:46)

這支香港隊續由港足主教練安達臣領軍，球隊以13名港超外援及12名本地球員組成，包括上屆香港足球先生明加索夫、愛沙尼亞國腳安尼亞、亞洲盃入球功臣陳肇鈞，以及聯賽射手榜並列首席的標準流浪前鋒伊巴謙和傑志中場米基爾等，有望組成豪華進攻組合。球隊今舉行賽前唯一一課操練後，更向安達臣送上蛋糕，慶祝其61歲大壽。

安達臣笑言生日願望是領軍爭勝，「我期望球隊多點逼搶，為對方帶來麻煩，球隊陣中有最好的外援及土炮，相信可做到這一點」。他透露黃威等港腳有傷在身，要在初選40人中選出最終25人名單亦有一定困難，但他期望球迷可入場支持港隊。

大埔中場陳肇鈞稱會以輕鬆及享受心態迎接這場表演賽，又指與港超各隊球員組隊的感覺新奇，「艾華頓威脅很大，但我在港隊已經跟他合作過，安尼亞的停球功夫好，米基爾也一樣，希望他們可增強這支港隊的威脅性」。盛傳阿根廷球王美斯有傷在身，明上陣時間成疑，陳肇鈞不諱言擔心不能跟對方同場，但也期待對上蘇亞雷斯及布斯基斯等球星。

至於效力傑志的土庫曼國腳明加索夫坦言期待友賽國際邁阿密，又稱這是夢想成真，「每個踢球的小孩，都想有朝一日跟世上最好的球員交手，我相信這會是我畢生難忘的經歷，感激安達臣選我入隊」。

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