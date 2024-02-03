籃球精英賽｜朱寶恩獻12分36籃板　林大輝反勝女拔萃　連續兩屆決戰協恩 (21:17)

女拔萃此役入局較快，文浩琳和丘琦先後and-1，首節領先18：9。林大輝次節有何凱晴及劉倬熒連入兩球三分，但球隊末段頻頻失誤，主將廖詠琪更呑下4犯，女拔萃連奪9分並一度將優勢擴至13分、領先35：24完半場。

林大輝在下半場開始反撲，身高1.81米的朱寶恩在禁區一柱擎天，多次封阻對手兼摘下籃板創造二次進攻機會，她與鄭思睿連8分，加上廖詠琪單節獨得10分下順利反超。林大輝在最後一節乘勝追擊，在朱寶恩交出超級「雙雙」12分、36個籃板及6次封阻，隊友何凱晴、鄭思睿、廖詠琪及李巧怡皆得分上雙，終以68：58力克女拔萃，連續2年闖決賽鬥協恩，後者在另一場4強以先以82：35大勝裘錦秋中學（葵涌）。

身兼林大輝及葵裘錦秋教練的陳翊麟，承認林大輝上半場表現未如理想，廖詠琪早早4犯更加打亂部署，但期望「黃金一代」可以在決賽打出好表現，「不少球員擁有去年決賽的經驗，我有信心拉近跟協恩的差距」。

男子組方面，英華書院以70：51挫漢華中學，晉級明晚6時決賽撼拔萃男書院，後者在另一場4強以56：48擊退北角協同中學。

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