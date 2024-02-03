球王訪港｜國際邁阿密到大球場公開操練　球迷提早數小時抵埗　全副裝備入場撐 (17:55)

國際邁阿密今明兩天將到香港大球場參與公開操練及表演賽對香港隊，警方今起一連兩日將大球場附近一帶封路措施，範圍包括加路連山道、棉花路、東院道、部分禮頓道、銅鑼灣道、高士威道及摩頓臺。

香港阿根廷國家隊球迷會會長Christer，帶同太太和僅19個月的兒子入場感受足球氣氛，而且更全副裝備，一身阿根廷隊球員版球衣連隊長臂章，以及攜同美斯最愛的一壺瑪黛茶到場。Christer透露支持了阿根廷隊超過30年，連同今次將是第6次現場睇美斯，「我之前未睇過他入罰球，希望今次有機會」。將首次在港看偶像獻技，他稱不擔心美斯未能落場，又稱有留意港隊早前在亞洲盃決賽周表現有進步，「最緊要大家睇到場好波」。

來自昆明的袁先生一家四口今早起來港3天，首次帶同13歲及9歲的兒子，齊齊整整身穿阿根廷球衣，入場看公開操練，表明是為看美斯才入場，不喜歡基斯坦奴朗拿度（C朗），但笑言在內地很快已售罄比賽門票，只能明天再看如何購到門票。有居港印度球迷更製作了紙牌，用西班牙語寫上「 今日是自己生日，希望獲得美斯球衣」，希望以此吸引偶像。

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