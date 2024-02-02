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球王訪港｜國際邁阿密主帥稱美斯傷勢有待觀察　盼盡量派最多時間上陣滿足香港球迷 (20:03)

阿根廷球王美斯今午（2日）伙烏拉圭隊射手蘇亞雷斯等星級隊友，隨美職球會國際邁阿密飛抵香港，後日將在香港大球場與港超球員組成的「香港隊」踢表演賽。主教練馬天奴出席記者會時，被問到有傷在身的美斯能否如常披甲時，稱仍需持續觀察該名36歲前鋒的身體狀况，盼讓對方在本港球迷前獲得最多的上陣時間。

國際邁阿密大軍下午約5時到達所住的香港富麗敦海洋公園酒店，及後安排馬天奴及蘇亞雷斯在酒店內出席記者會，吸引200名本地、內地及海外傳媒到場採訪，並設廣東話、英語、西班牙語三語傳譯。

美斯據報受大腿傷患影響，今晨對有宿敵基斯坦奴朗拿度同因傷避戰的沙特阿拉伯球會艾納斯，僅後備上陣7分鐘。馬天奴隨即被問到該名8屆金球獎得主的最新狀况，對此回答道：「美斯的情况的確仍須評估，要待明日公開操練再觀察。在（下）周日的比賽，希望盡力讓他獲得最多的上陣時間。」

過去曾率領巴拉圭和阿根廷隊訪港的馬天奴，坦言對是次對手香港隊未有充分了解，增加備戰難度，「這次的香港隊，與亞洲盃人腳有所不同，要考察對手、準備這場比賽變得更難」。

至於首度訪港的「哨牙蘇」，短短到埗數小時已對此地留下些微印象，「從飛機上望落地面，覺得香港的地形很優美。另外，我覺得這裏的球迷充滿愛」。他又被問到與昔日巴塞隆拿戰友美斯重逢的感受，對此說：「我和美斯過去不單在場上並肩作戰，日常生活也是好朋友，這是與他享受隊友共勉之情的最後機會。」

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