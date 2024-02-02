英超｜曼聯險勝狼隊凱旋　小將高比文奴絕殺　獲坦夏格讚「攻守兼備的現代中場」 (19:06)

曼聯此仗有前鋒拉舒福特復出掛帥，這名疑因上周連續兩天「夜蒲」，導致上場英格蘭聯賽盃第4圈淘汰紐波特郡被「雪藏」的球星，甫開賽5分鐘便告妙射得手，隊友箭頭海倫則在22分鐘將紀錄改寫為2：0。狼隊的沙拉比亞於71分鐘射入12碼，但僅4分鐘後又被曼聯中場麥湯米尼破門落後1：3。

狼隊其後藉麥斯基爾文及柏度尼圖分別在85分鐘和補時4分鐘「士哥」，有望拾回1分之際，卻被「紅魔」中場高比文奴在前場右路乖巧扭過兩名敵衛後，在禁區燙射死角入網，為球隊鎖定4：3勝局，取得近7場英超第2場勝仗下，賽後22戰得35分，以3分反壓紐卡素升上第7。

上場英聯盃亦建功的文奴提及這次英超開齋道：「這是夢境成真，但又像仍在夢境中。作客狼隊不易踢，但我們仍渴望全取3分而回。現在最重要是爭取贏得更多比賽。」他亦獲坦夏格稱讚道：「文奴射入一個精彩入球。他的進步是不可思議的，既擁有很棒的能力，也充滿智慧和體能甚佳，是一個攻守兼備的現代中場。」坦帥又指球隊本可領前4：0，卻因連番失誤而一度陷入失分邊緣。

同日韋斯咸主場迎戰般尼茅夫後，因「地標」的曼城借將中場加雲菲臘斯開賽僅3分鐘回傳變「助攻」敵鋒蘇蘭基射入而落後，「鎚仔幫」至61分鐘由中場禾特普斯操刀12碼扳平1：1完場，賽後領前明晚對手曼聯1分排第6。

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