球王訪港｜美斯隨國際邁阿密抵港　手持瑪黛茶落機略現疲倦 (15:56)

國際邁阿密2018年由英格蘭隊名宿「萬人迷」碧咸牽頭創會，兩年後加入美職聯賽。該隊在去夏接連簽下美斯、布斯基斯及佐迪艾巴3名巴塞隆拿舊將，上月再獲同曾效力巴塞的烏拉圭隊球星蘇亞雷斯來投，人氣火速急升。

正備戰新球季的國際邁阿密，本周一在沙特阿拉伯展開3站亞洲之旅。該隊今晨在沙特的第2場熱身賽，面對美斯宿敵基斯坦奴朗拿度（C朗）效力的艾納斯，惟C朗因小腿傷患缺陣；大腿據報有傷的美斯，則僅上陣7分鐘，最終邁阿密以0：6大敗予對手。

邁亞密大軍戰畢對艾納斯一仗，隨即乘坐專機啟程，並在今午約3時抵達香港國際機場，較原定到埗時間遲1小時。政府及機管局在停機坪舉行歡迎儀式，出席者包括文化體育及旅遊局體育專員黃德森、機管局首席營運總監張李佳蕙，以及賽事主辦方代表。

穿起整齊粉紅色制服的邁阿密職球員，其後逐一步出機艙，吸引跑道其他航班機組人員圍觀。手持一壼瑪黛茶落機的美斯，與布斯基斯、蘇亞雷斯及艾巴均較遲步離機艙，當中美斯搭過長途機後，臉色略為疲倦，步伐自如未受傷患影響。球隊由阿根廷籍主教練馬天奴接過機場代表致送的花束後，隨即登上旅遊巴離開機場，準備前往在港期間居住的香港富麗敦海洋公園酒店。

美斯對上一次來港是在2014年10月，隨阿根廷隊出戰香港足總百周年紀念賽，該仗他後備上陣梅開二度，率隊7：0大勝港足。他這次隨國際邁阿密參與明午在大球場舉行的公開操練和社區足球訓練營，後日戰畢表演賽後，將轉赴東京友賽應屆日職冠軍神戶勝利船。

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