明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

籃球｜東方77：73挫滿貫　甲一總決賽領前2：1　基拔信沒想過認輸成致勝關鍵 (22:43)

香港甲一男子籃球聯賽今晚（1日）假修頓室內場續演總決賽第3戰，香港東方有基拔射入全隊最高24分，包括最後14.8秒突破重圍上籃得手，領軍克服落後14分的劣勢，以77：73勇挫滿貫，五場三勝制下領先2：1，兩隊將於下周二再交手。

滿貫是役入局極快，眾將多次切入得手，加上蔡再懃三分中鵠，打出一波13：3攻勢，反觀東方手風欠順陷得分荒，滿貫則有蓋帝斯連番鋤樽振奮士氣，此子單節獨得12分下，助球隊拉開23：9完首節。

滿貫次節乘勝追擊，蓋帝斯外投內切上演得分騷，助「綠軍」將領先優勢擴至14分，但東方有卜聿揚強攻禁區，加上基拔和蘇利文在三分線外左右開弓，完半場追至28：37。

滿貫主將蔡再懃次節末段上籃被撞至倒地，右腳疑受傷，一度退下火線。東方下半場有「壽星仔」梁嘉顯和麥洛連在禁區得分，追至落後3分，基拔末段射入三分，領軍反超55：54完第3節。兩軍在決勝節拉鋸，蓋帝斯最後2分鐘上籃不果，但東方的基拔和麥洛連取6分，終領軍以77：73勝出。

提到是役致勝關鍵，基拔直言全隊堅守信念，沒有一刻想過認輸。對於滿貫洋將蓋帝斯轟入全場最高41分及12個籃板，基拔表示第4戰全隊要拼命防守，限制滿貫二次進攻機會，盡力爭勝。

其他報道：英超｜利物浦大勝車路士續擁5分優勢　夏蘭特復出　曼城挫般尼壓阿仙奴升回次席

其他報道：亞洲盃｜足總宣布退出電競亞洲盃　遊戲未正確顯示「Hong Kong, China」

相關字詞﹕體育 籃球:基拔 甲一 麥洛連 香港東方 滿貫 梁嘉顯 蓋帝斯 編輯推介

上 / 下一篇新聞