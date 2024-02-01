籃球｜東方77：73挫滿貫　甲一總決賽領前2：1　基拔信沒想過認輸成致勝關鍵 (22:43)

滿貫是役入局極快，眾將多次切入得手，加上蔡再懃三分中鵠，打出一波13：3攻勢，反觀東方手風欠順陷得分荒，滿貫則有蓋帝斯連番鋤樽振奮士氣，此子單節獨得12分下，助球隊拉開23：9完首節。

滿貫次節乘勝追擊，蓋帝斯外投內切上演得分騷，助「綠軍」將領先優勢擴至14分，但東方有卜聿揚強攻禁區，加上基拔和蘇利文在三分線外左右開弓，完半場追至28：37。

滿貫主將蔡再懃次節末段上籃被撞至倒地，右腳疑受傷，一度退下火線。東方下半場有「壽星仔」梁嘉顯和麥洛連在禁區得分，追至落後3分，基拔末段射入三分，領軍反超55：54完第3節。兩軍在決勝節拉鋸，蓋帝斯最後2分鐘上籃不果，但東方的基拔和麥洛連取6分，終領軍以77：73勝出。

提到是役致勝關鍵，基拔直言全隊堅守信念，沒有一刻想過認輸。對於滿貫洋將蓋帝斯轟入全場最高41分及12個籃板，基拔表示第4戰全隊要拼命防守，限制滿貫二次進攻機會，盡力爭勝。

其他報道：英超｜利物浦大勝車路士續擁5分優勢 夏蘭特復出 曼城挫般尼壓阿仙奴升回次席

其他報道：亞洲盃｜足總宣布退出電競亞洲盃 遊戲未正確顯示「Hong Kong, China」