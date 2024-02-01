英超｜利物浦大勝車路士續擁5分優勢　夏蘭特復出　曼城挫般尼壓阿仙奴升回次席 (21:03)

全場錄得多達28次射門的利物浦，上半場已憑迪亞高祖達及干拿巴特利的入球領先2：0。換邊後蘇保斯拉爾及路易斯迪亞斯再有進帳，終以4：1大破有尼干古在71分鐘破蛋的車路士。惟紅軍大捷背後，前鋒達雲紐尼斯今場11次射門曾擊中4次門柱及門楣，創下英超有紀錄以來球員單場中門框最多紀錄：守將華基爾雲迪積克今仗曾兩度在禁區內疑似侵犯對方進攻球員，球證及VAR卻未有任何表示，賽後名宿拿鐵斯及里奧費迪南即質疑VAR完全不介入，「實在令人尷尬及難以置信」。

紅軍的英超大敵曼城方面，主帥哥迪奧拿賽後就大讚上半場已獨建兩功，而且至今24次主場出戰轟入20球的阿根廷鋒將祖利安艾華利斯，「他絕對稱得上是1類拔萃的球員，這兩個入球是他今天24歲生日的最佳禮物」。哥帥又表示養傷接近兩個月的射手夏蘭特復出，對曼城下半季的爭標之路絕對是一大好消息，「他終於回來了。球隊陣容總算完整，幾乎所有球員都能候命上陣，文路爾艾簡治及史東斯也剛擺脫傷患，這對我們尤其重要」。

至於有中場主力占士麥迪臣傷癒復出的熱刺，則克服半場落後0：1的不利局面，換邊後短短11分鐘內連轟3球，最後主場3：2僅勝賓福特而回。熱刺賽後22戰得43分與阿士東維拉同分兼同得失球，但前者因入球數較多而壓過對手升上第4名。另一方面，原本效力德甲多蒙特的美國21歲中場新星基奧雲尼雷拿，昨落實將以外借身份加盟英超球隊諾定咸森林。

其他報道：亞洲盃｜足總宣布退出電競亞洲盃 遊戲未正確顯示「Hong Kong, China」

其他報道：劍擊｜香港落實5月初首辦花劍世界盃 張家朗伙蔡俊彥主場爭標

其他報道：球王訪港｜香港隊公布25人名單鬥邁阿密 6名亞洲盃成員入選 伙港超外援抗衡美斯