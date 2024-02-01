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球王訪港｜香港隊公布25人名單鬥邁阿密　6名亞洲盃成員入選　伙港超外援抗衡美斯 (17:05)

阿根廷球王美斯明午（2日）將領銜美職球會國際邁阿密抵港，下周日下午4時於香港大球場與由港超球員組成的「香港隊」合演表演賽。港隊今午（1日）公布25人決選名單，11支港超球隊均有球員入選，當中理文和傑志各有6人成大戶；而陳肇鈞、李毅凱等6名昨晚戰畢省港盃首回合的港腳，亦將會參戰。

這支香港隊續由港足主教練安達臣領軍，球隊以13名港超外援及12名本地球員共同組成，周六下午將在將軍澳足球訓練中心進行唯一一課操練。其中聯賽射手榜並列首席的標準流浪前鋒伊巴謙和傑志中場米基爾，並列第3的理文雙鋒艾華頓及安尼亞，以及上屆香港足球先生得主明加索夫均榜上有名，有望組成港超版進攻夢幻組合。

港將方面，港隊是次續用葉鴻輝、艾華頓、周緣德、李毅凱、陳肇鈞及謝家榮共6名亞洲盃港腳；除了後三者，還有周子謙、龐焯熙及林樂勤屬於港足省港盃成員。至於從初選名單被剔除的15名球員，包括流浪日援神田夢實、東方射手巴科爾，以及港腳胡晉銘、陳晉一、祖連奴、史提芬彭利拿等。

香港隊對國際邁阿密決選名單

守門員：葉鴻輝（東方）、龐焯熙（晉峰）、謝家榮（大埔）

後衛：賀爾、丹尼爾（東方）、周子謙（港會）、周緣德（傑志）、荷西安祖、李毅凱（理文）

中場：馬高斯（東方）、基爾頓、查理史葛、恩查、米基爾（傑志）、保利臣（理文）、顏卓彬（深水埗）、陳肇鈞（大埔）

前鋒：伊巴謙（標準流浪）、林樂勤（均業北區）、林學曦（香港 U23）、明加索夫（傑志）、艾華（冠忠南區）、艾華頓、基華尼頓、安尼亞 （理文）

相關字詞﹕體育 國際邁阿密 港足 安達臣 編輯推介

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