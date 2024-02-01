省港盃｜港女足僅負廣東　連續5屆稱臣　小將陳綺馨首建功仍不甘 (23:35)

與男子組賽事有別，女子省港盃僅設一回合對決。佔主場之利的港女足，此戰早段有兩次入球良機。開賽1分鐘，陳綺馨右路傳中予張煒琪，頭槌攻門高出。兩人7分鐘再聯手，張煒琪禁區內起腳被撲，陳綺馨補射入網，惟判證舉旗示意越位淪為「詐糊」。廣東隊頂住港女足該次攻勢後，輾轉由隊長廖美欣遠射攻門先開紀錄。

開局不如意的港女足，在24分鐘一番前場逼搶獲得回報，張煒琪攔截成功後殺入禁區左腳施射得手扳平。這名曾外流日本和澳洲的前鋒4分鐘後中路策動進攻，再由陳綺馨接應曾麗薇傳中「半頂半射」，皮球慢流尾袋入網，港女足反超2：1。然而廣東女足在35分鐘，憑翼鋒諶沐羲透過一次快攻，禁區頂左腳勁射破網，半場追成2：2平手。

換邊後，港女足在60分鐘換入將加盟中甲佛山皓搏的19歲小將前鋒朱寶恩，繼續搶攻。兩軍戰况膠著下、廣東女足在完場前8分鐘藉一次反擊，由何晴茵在門前混戰中射破港女足大門，再次領先。港女足及後有隊長陳詠詩禁區內騰空抽射，被對手門將托出，以終以1球差飲恨。廣東女足則在2015年省港盃首辦女子組後，5屆賽事全數封后。

19歲小將陳綺馨此戰攻入個人港女足首球，助港足一度反先；賽後被記者邀請受訪時一臉靦腆，還嚷着身旁「大師姐」張煒琪陪同，被對方勸道：「大個女喇，自己嚟啦。」

這名效力車路士足球學校（香港）的翼鋒，坦言本仗結果未如意，「好多人支持我們，好想贏波，不讓球迷失望，最後有點辜負了（球迷）……」。身高僅1.49米的「綺馨」，此仗面對踢法硬朗、身形強壯的廣東女將仍勇於盤球突破，未見懼色，「自知身形輸蝕，教練都叫我不要埋身肉搏，盤球離腳一點，利用速度克制對手」。

另一名入球功臣張煒琪過去為港女足參戰3屆，對這次未能突破宿命同感失望，「很不甘，有很多機會不夠用心把握。面對賽果，內心有點不舒服。每一屆我們都全力以赴，卻總是差一點才能贏」。惟她認同經歷這次交手，感覺與對方差距拉近，「以前對手會傳球『搓』散我們，這仗我們較為主動，亂了她們部署，確實有進步」。