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劍擊｜世一江旻憓多哈大獎賽封后　今季首摘冠　終止兩站世盃一輪遊頹勢 (15:30)

香港重劍隊今晨（1日）在多哈大獎賽傳來捷報，世界一姐江旻憓過關斬將，終在決賽戰至「決一劍」刺走意大利隊代表莉絲，贏得今季首金之餘，更終止連續兩站世界盃「一輪遊」的頹勢。

港隊派出6男7女角逐多哈重劍大獎賽，當中「世一」江旻憓憑世界排名直入正賽，昨伙隊友佘繕妡，男將何瑋桁及吳浩天在64強分途出擊。江旻憓在晉級路上連挫意籍劍手歌華絲克、美國隊的伊絲華盛頓、愛沙尼亞劍手艾蓮娜安貝治和莉靴絲，躋身4強。

江旻憓的4強對手是兩屆世青冠軍、年僅20歲的美籍新星夏莉胡思臣，兩人在初段打得保守，但港將在次局連奪3分後一直領先。江旻憓在決勝局一度領先10：5，惟對手窮追不捨，戰至14：14平手，需以「決一劍」分勝負。最終江旻憓頂住壓力，搶攻得手以15：14險勝晉級。

及至決賽，江旻憓面對世界排名第36的意籍劍手莉絲，雙方在首局拉鋸打成2：2，但港將在中段連取5分，一度將領先優勢擴至9：4。莉絲隨後多次埋身得分，在最後9秒追至13：13平手。江旻憓在「決一劍」沉着應戰，最終憑一記反擊「單燈」得分，以14：13絕殺對手封后。

江旻憓對上一次在國際劍聯的賽事奪金，已是去年5月的哥倫比亞大獎賽，而她在今季頭兩站溫哥華和意大利世界盃皆經歷「一輪遊」，她坦承曾為開季表現感失望，故這次贏得新季首面金牌，可謂一吐烏氣。

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