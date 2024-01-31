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省港盃｜安達臣對氣氛熾熱感驚喜　稱可考慮港足賽事移師旺角　曾以行料短期內未能演曼市聯「地標」 (23:35)

香港足球代表隊今晚（31日）在在旺角大球場舉行的第42屆省港盃首回合，在5067名球迷入場觀戰下，以2：0輕取廣東佔先機。從卡塔爾趕返香港領軍的主教練安達臣，賽後坦言對賽事熾熱氣氛感驚喜。從英國返港出戰的後衛曾以行，則透露需申請額外簽證，以符合條件為曼市聯征戰英格蘭第7級別聯賽，料短期內仍未能披甲。

安達臣昨仍在卡塔爾觀看亞洲盃16強，以考察3月世界盃亞洲區外圍賽對手烏茲別克隊。他賽後直言對省港盃所帶來的球迷號召力感意外，盛讚麾下踢出漂亮戰役，「回程時沒料過有超過5000人觀戰，可見球迷熱愛此賽事。我們這仗展現侵略性，這是球迷渴望的，也是我想要的足球風格」。

他被問到會否希望日後港足賽事均安排在旺角場舉行，對此答道：「港超賽事經常在此場地舉行，球員們都比較適應。反而在香港大球場作賽，我們像客隊一樣，因球員比較少機會在那裏比賽。他們都享受在旺角比賽，我覺得可以考慮。」同樣戰畢亞洲盃返港的中場余在言，形容此仗氣氛猶如重返卡塔爾賽場，「球迷大聲打氣氣氛絕頂，不能要求更多了，這次勝利他們都有份」。

去年戰畢杭州亞運後赴英升學的後衛曾以行，上月加盟英格蘭第7級別聯賽球隊曼市聯，此仗出任正選右閘。他透露現時所持簽證不能出戰聯賽，需申請另一款簽證才能披甲，料短期內還未能上陣，「唯有繼續做控制到的事，未可以比賽的時候加緊訓練，無波練的時候就健身」。他坦言球會僅半職業規模，未如在香港時每天操練，體能狀態稍感下降，「很久不在比賽狀態，腳有點慢和重，希望盡快獲得比賽機會，否則只練波難以進步」。演港足「地標」的鐘樂安，形容這晚是「特別的時刻」，並滿意球隊保持清白之身。

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