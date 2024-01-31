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省港盃｜陳肇鈞潘沛軒建功　領港足首回合2：0輕取廣東 (22:30)

省港盃闊別5年重燃戰火，今晚（31日）在旺角大球場上演第42屆首回合，吸引5067名球迷入場觀戰。港足憑陳肇鈞及潘沛軒在上、下半場各建一功，以2：0輕取廣東隊，將於下周三（2月7日）晚上7時半在廣州越秀山體育場上演的次回合前搶佔先機。

港足此戰續由主教練安達臣領軍，正選陣容起用8名早前戰畢亞洲盃決賽周的成員，包括門將謝家榮、後衛李毅凱、中場林衍廷、余在言、陳肇鈞，以及鋒將張憙延、孫銘謙、潘沛軒。本月初加盟英格蘭第7級別球隊曼市聯的曾以行，與效力東方的黃梓浩分別出任兩閘。同樣來自東方的25歲中堅鐘樂安，則首度披起港足戰衣上陣。

廣東隊方面，正選起用隊長史亮、門將程月磊等9名中超梅州客家球員，其餘兩人均來自中冠廣州影豹，分別是同曾效力梅州的梁學銘，以及中國前國腳中鋒肖智。

港足此戰憑藉主場優勢，甫開賽便對廣東隊施展強攻。在亞洲盃攻入港足唯一入球的陳肇鈞，轉戰省港盃再當功臣，離門20多碼勁射世界波破網，於11分鐘先開紀錄。港足3分鐘後有黃梓浩傷出，需由林樂勤入替。港足23分鐘從後場策劃一次快速反擊，潘沛軒接應余在言妙傳長驅直進，惟單刀埋門射中網側，錯失拉開比數機會。廣東隊較接近的攻門出現在33分鐘，翼鋒梁學銘接應傳中近門剷射斜出。半場港足以1：0領先。

港足換邊後7分鐘便找到擴大優勢的入球，孫銘謙左路快攻撞贏對方守衛直闖禁區，並橫傳予無人看管的潘沛軒撞入2：0。港足手持兩球後進攻節奏稍放緩，陳肇鈞78分鐘欲再禁區頂重施故技，惟割草式勁射這次考驗不了程月磊。港足尾段先後換入去年杭州亞運代表周子謙、黃皓雋、鄭進泓及簡嘉亨；其中黃皓雋在83分鐘開出罰球予李毅凱頂入，惟被判越位在先「食詐糊」。港足終維持兩球勝果，近6屆主場保持不敗。

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