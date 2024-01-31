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英超｜阿仙奴挫森林返作客勝軌　維拉負紐卡素近3戰不勝 (20:20)

英格蘭足總盃第4圈剛告落幕，英超戰火隨即在今晨（31日）重燃，當中力爭向榜首利物浦施壓的阿仙奴及阿士東維拉命途各異。「兵工廠」克服「作客病」2：1擊敗諾定咸森林；但維拉則在主場出擊下以1：3不敵紐卡素而回，本土賽陷入連續3場不勝的小低潮。

自去年12月以來，兵工廠在各項賽事5次作客只錄得1勝2和2負，且近4仗皆不勝而回，直至今仗方憑復勇的加比爾捷西斯先在65分鐘窄角度射破倒戈的森林門將馬特端納十指關，再在7分鐘後妙傳布卡約沙卡近射得手，以2：1小勝有艾旺尼臨完場前扳回一城的森林而回。阿仙奴賽後22戰得46分暫居聯賽榜次席，兩分落後稍後方出戰的榜首球隊利物浦。兵工廠領隊阿迪達賽後表示：「他們（森林）在主場曾令不少對手吃盡苦頭，能在此全取3分而回我已非常滿意。」

其他榜下游球隊方面，兩支升班馬盧頓及錫菲聯同樣開賽不足1分鐘已打開紀錄，其中主場出擊的盧頓上半場再入兩球，加上射手艾迪巴高下半場56分鐘完成帽子戲法，4：0大破白禮頓而回，而且新一年各項賽事未嘗敗績（5戰3勝2和）。不過作客的錫菲聯命運迴異，力戰下終以2：3反負水晶宮。錫軍賽後22戰得10分續排榜尾，降班危機日漸深重。

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