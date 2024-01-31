亞洲盃｜日本輕取巴林躋身8強　三笘薰傷癒復出後備登場 (21:55)

日本隊是役與上仗勝印尼隊僅1個正選變動，由傷癒的板倉滉復出擔正，與富安健洋鎮守中路防線。甫開賽便主導形勢的「藍武士」，戰至31分鐘打破悶局，雖然右閘每熊晟矢的遠射中柱彈出，但翼鋒堂安律隨即後上「執雞」補中，助球隊以1球領先半場。

下半場巴林反撲乏力之餘，更在49分鐘被日本隊鋒將久保建英在前場截球後策動反擊，他及後將皮球射入後雖被旁證吹罰越位，但主球證經視像裁判（VAR）覆核後，因入球前屬巴林後衛的回傳「助攻」，改判入球有效，令日本拉開兩球優勢。

不過，在分組賽接連犯錯而被外界批評的21歲日本門將鈴木彩艷，在64分鐘將對手威脅不大的攻門撲出不遠，及後欲再接球時與心急頭槌解圍的隊友上田綺世發生誤會，最終他將皮球打落上田的頭部後進入自家網窩「擺烏龍」，令巴林扳回一城。

至於此前因傷未曾亮相的星級翼鋒三笘薰是役不但首入今屆比賽名單，並於68分鐘後備入替兼多次製造威脅。戰至72分鐘，上田綺世在右路突破窄角度射入隨即將功補過，最終助日本以3：1淘汰巴林躋身8強。

另外，是役後備未落場的日本翼鋒伊東純也，據報在大阪涉及一宗2021年在酒店內涉嫌性侵女子的指控，目前當地警方證實正就事件進行調查。

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