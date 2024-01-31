亞洲盃｜韓國絕地反擊　互射12碼淘汰沙特闖8強 (16:20)

在E組次名出線的韓國隊，雖避過以首名大戰亞洲一哥日本隊，但今於16強面對另一勁旅沙特阿拉伯隊仍陷苦戰。上半場兩軍對攻下，沙特於40分鐘曾藉角球三度頭槌攻門，前兩次中楣後，前鋒艾達沙尼的最後一頂則被趙賢祐救出，半場互交白卷。

不過，沙特於下半場首個攻勢便由剛後備上陣的鋒將拉迪夫射入先開紀錄。積極反撲的韓國於末段傾巢而出，並藉對手體力下降搶佔優勢狂攻，終在補時9分鐘由曹圭成接應薛榮宇的二傳頭槌近門頂入扳平，雙方各一言和後須加時。兩軍在加時30分鐘未添紀錄要互射12碼決高下，其中趙賢祐在第3及4輪撲出對手兩次射門，最終助韓國以在此階段贏4：2，驚險反勝殺入8強，將在後晚大戰另一強敵澳洲隊。

賽後韓國主帥奇連士文稱讚麾下不放棄精神，但亦坦言踢至12碼階段並不理想，希望下仗能在90分鐘內擊敗對手。而是役獲選為全場最佳球員的趙賢祐則表示：「很高興能幫助球隊晉級，這一切源自信念和決心，我一直相信球隊有力獲勝。」

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