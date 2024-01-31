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省港盃｜李海強代表廣東戰元老賽　喜見港足進步展衝勁　讚潘沛軒努力有回報 (17:53)

省港盃闊別5年後重燃戰火，今晚8時（31日）將在旺角大球場上演第42屆首回合賽事。而一班港足及廣東名宿，下午率先在蒲崗村道公園進行省港盃元老賽。其中代表廣東元老隊參賽的港足前隊長李海強，稱喜見港足展現活力，並點名關注射手潘沛軒發展，盛讚對方近年進步有目共睹。

現年46歲的李海強祖籍梅州，足球生涯則在廣州起步。他在2006年南下香港，以國援身分加盟當時仍在頂級聯賽的南華，代表作包括翌年在英超亞洲挑戰盃，以一記30多碼罰球射破利物浦大門。他在2008年起代表港足征戰，共上陣6次攻入1球。他2012年出走「少林寺」後，分別效力過屯門及東方。

港足過去半年先在杭州亞運取得隊史最佳第4名，本月更曾在閉門熱身賽擊敗中國隊，在亞洲盃決賽周亦踢出口碑。今午出席省港盃午宴的「強哥」透露一直有關注港足動向，見證後輩不斷進步，「（港足）近兩年進步很大，讓人感到很有衝勁、熱血。青訓工作做得好，較之前更有想法，才會有如此成績」。

談到特別關注的港足球員，強哥點名提到元旦曾對國足梅開二度的潘沛軒，「過去曾與潘指導（潘沛軒之父潘文俊）共事，他亦曾北上訓練過。他近2、3年的進步很快，努力並無白費」。

李海強這次為廣東元老隊出戰省港盃元老賽，作為少數曾同時代表過香港和廣東隊出戰的球員，對此他笑言自己是「二五仔」。他又強調，省港盃復辦對粵、港足運發展同樣重要，「由細到大都是看省港盃，這賽事歷史悠久、有底藴。多一個賽事，球員就多一個吸收經驗的機會」。

掛靴後執起教鞭的強哥，曾擔任中乙梅縣鐵漢生態、中冠深圳𡒊崗主帥，現時則賦閒。他笑言還未想過退休生活，並謙虛道：「其實仲想做，但無得撈，能力有限，驚誤人子弟。」

李海強其後與中國隊名宿古廣明、吳群立、彭偉國等出戰省港盃元老賽，對陣有李健和、山度士等名將在陣的港足元老隊。港足元老隊終憑韋君龍「起孖」及王福榮建功，以3：2險勝先拔頭籌，兩軍將在下周三（7日）下午3時半越秀山體育場舉行的次回合再戰。

其他報道：省港盃｜港足明晚首回合主場迎廣東　李毅凱隔一周再為港征戰　「無論如何都是光榮」

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