保齡球｜港隊世界賽金牌祝捷　胡兆康認保體院甲級精英資格意義重大　「讓我不用退役」 (21:30)

保總在周年晚宴同時為去年世界保齡球錦標賽及亞洲青少年保齡球錦標賽祝捷，胡兆康去年10月在世界賽伙拍隊友黃鈞源及謝晉軒奪男子三人賽金牌，相隔6年再膺世界冠軍。

現年39歲的胡兆康坦言，能與不同隊友贏世界賽金牌，證明港隊整體實力亦有提升，而且這個冠軍助保齡球隊保住體院甲級精英資格，實在意義重大，「去年保齡球非亞運項目，若世界賽拿不到成績，保不住體院資格就跌人工，這個冠軍讓我不用退役，有機會繼續追夢」。

胡兆康不諱言夢想是贏得亞運金牌，他曾於廣州及仁川亞運的隊際五人賽摘銀，並於雅加達亞運隊際六人賽掛銅。不過，保齡球或要等到2030年才有機會重列亞運項目，在10年前抗癌成功的他難免感慨世事無常，「雖然較大年紀仍可打保齡球，但都希望快點達成夢想，可能自己曾患癌症，覺得人生很多變化都可以很突然」。

港隊代表林嘉垚、梁匯智、袁焯軒及黃焌銘去年8月在亞洲青少年保齡球錦標賽男子四人賽摘銅。胡兆康樂見新血湧現，盼師弟可盡早接棒。

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