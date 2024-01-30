明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

足球｜美斯偕蘇亞雷斯建功　難阻國際邁阿密負希拉爾　亞洲之行首戰吃悶棍 (18:19)

由阿根廷隊球星美斯領軍的國際邁阿密，將於下周日在香港大球場與香港隊踢表演賽，惟球隊在今晨（30日）展開的亞洲之行吃悶棍。縱使美斯建功，加上新兵名將蘇亞雷斯亦開齋，但仍友賽作客以3：4不敵沙特阿拉伯聯賽豪門希拉爾。

希拉爾開賽13分鐘內，藉阿歷山大米祖域及艾咸丹破門領前2：0，蘇亞雷斯在34分鐘還以顏色，首為新東家國際邁阿密取得「士哥」，但完半場前又被希拉爾翼鋒米高的入球拉開至3：1。下半場接戰至54分鐘，邁阿密獲判12碼，美斯操刀中鵠追至2：3，並憑隊友奧祖亞1分鐘後扳平3：3。不過，希拉爾由翼鋒馬琴於88分鐘攻入奠勝球，令邁阿密以3：4憾負，在亞洲行首場出師不利。

邁阿密下仗將在周五凌晨，友賽由基斯坦奴朗拿度（C朗）領軍的另一沙特聯球隊艾納斯，惟C朗據報仍未傷癒，恐難與美斯再度交鋒。邁阿密在亞洲餘下的兩場友賽，將先後作客香港隊及日職球隊神戶勝利船。

此外，邁阿密班主之一的碧咸將在周五提前在港出席贊助商富衛保險（FWD）的私人發布會，分享再度訪港的感受。這名英格蘭隊名宿早前在短片中說：「我急不及待在香港看到大家，希望你們跟我同樣興奮，2月見！」

另外，阿根廷足總宣布國家隊將在3月在中國踢兩場友賽，先於3月23日在杭州奧體中心體育場對尼日利亞隊，後於北京工人體育場碰科特迪瓦隊。阿根廷去年6月曾在北京友賽以2：0打敗澳洲隊。

其他報道：桌球｜傅家俊德國大師賽大勝沙比躋身正賽　謙稱有運認重大勝利

其他報道：劍擊｜佘繕妡多哈大獎賽資格賽過關　明偕「世一」江旻憓出戰女重正賽

其他報道：英超｜阿迪達無意季後離隊　執教巴塞傳言不攻自破　阿仙奴勢穩軍心

相關字詞﹕體育 阿根廷隊 國際邁阿密 香港隊 美斯 蘇亞雷斯 希拉爾 阿歷山大米祖域 碧咸 C朗 艾納斯 編輯推介

上 / 下一篇新聞