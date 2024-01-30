省港盃｜港足明晚首回合主場迎廣東　李毅凱隔一周再為港征戰　「無論如何都是光榮」 (20:45)

香港vs.廣東 港台電視32台 明晚20：00直播

賽事今屆踏入第42屆，廣東隊過去稱王24次，往績佔優；惟奪冠17次的港足在2018、19年的近兩屆賽事均捧盃而回，今屆矢志捍衛冠軍頭銜。

港足22人決選名單中，包括15名去年杭州亞運奪得第4名的成員，謝家榮、李毅凱、林衍廷、余在言、張憙延、陳肇鈞、孫銘謙、潘沛軒共8名大港腳，則戰畢亞洲盃一周後再為港足征戰。杭州亞運和亞洲盃均在陣的李毅凱在賽前記招表示，經過數日休息，體能恢復進度理想，並強調珍惜每次為港足披甲的機會，「不論什麼比賽，能代表香港都是光榮的事，會盡力爭勝」。

這次大軍之中，還包括門將雲天樂、後衛鐘樂安，以及鋒將吳宇曦和馬斐等多名生力軍。對此，作為陣中「大哥」之一的李毅凱寄語後輩把握機會，「港足比賽不多，這次是一個讓他們發揮的舞台，希望他們能向教練團證明有力入選大港腳」。

大軍僅今（30日）傍晚進行首操，明晚即要出戰首回合。是日代替安達臣出席記招的足總菁英培訓總監保坂拓朗稱，即使備戰過程困難，有信心麾下能貫徹大港腳主帥安達臣以往的比賽風格，「過去港足面對困難的處境，球員都會全力以赴、互助互勉。明晚不會例外，他們能交出表現」。

廣東隊大軍是次以中超球會梅州客家球員為班底，加上部分廣州隊、佛山南獅及廣州影豹等廣東球會戰將組成；效力中超天津津門虎的廣東名宿謝育新之子謝維軍則缺席首回合。主教練周穗安稱，很高興近年在亞運、亞洲盃等舞台看見香港足球進步，但未有重點提防個別港足球員，而是專注比賽的整體。

省港盃對上一次有球隊作客贏波，已是2013年底的第36屆，當時廣東隊作客贏3：2。周穗安被問到作客香港的困難時答道：「兩地氣候、飲食差距不大，或是場地、球迷氛圍讓主隊發揮更佳。」

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