劍擊｜佘繕妡多哈大獎賽資格賽過關　明偕「世一」江旻憓出戰女重正賽 (16:05)

多哈重劍大獎賽昨（29日）假卡塔爾開打，港隊共派出6男7女參賽，當中女將佘繕妡在資格賽脫穎而出，明午伙「世一」江旻憓角逐正賽。
港隊除了江旻憓憑世界排名直入女重正賽，其餘6名港將皆從資格賽打起，並攜手出線。佘繕妡在小組賽3勝3負出線，她在淘汰賽後先以15：8力克俄籍劍手塔娜索娃，次圈再以15：6刺走加拿大隊代表麥基安，躋身正賽。
至於連翊希在淘汰賽首圈以15：13險勝塞爾維亞籍對手，惟次圈10：15負愛沙尼亞隊劍手，無緣正賽。朱嘉望、陳渭泠、陳海琳及陳祉澄則於淘汰賽首圈止步。
佘繕妡和江旻憓明午將於正賽64強分途出擊，佘繕妡約於2時正硬撼世界排名第8、意大利隊的前世界冠軍級好手娜華莉亞，江旻憓則於3時正與另一意籍劍手歌禾積碰頭。
另外，香港花劍隊月中戰畢巴黎世界盃後，部分港將續留法國集訓，並於前日參加由當地花劍劍會BLR92舉行的塞納省國際挑戰賽。張家朗伙崔浩然、楊子加、李逸朗及柯俊而參戰，他在小組6戰全勝，包括擊退港隊隊友李逸朗，直入淘汰賽64強。這名港隊「劍神」一路過關，在4強以15：13勇挫東道主劍手查斯特勒，決賽再以15：8輕取世界排名第13的捷克隊好手，贏得冠軍。
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