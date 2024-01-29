英足盃｜利物浦主場大捷闖16強　高普為受球迷歌頌非常感動　安東尼開齋曼聯淘汰乙組仔 (18:38)

高普日前落實今季結束後離開執教8年半的利物浦，事件令球壇震驚，卻未削弱球隊攻力，此仗藉居迪斯鍾斯、達雲紐尼斯、迪亞高祖達、華基爾雲迪積克及賴恩格雲貝治先後建功，以5：2淘汰在22和69分鐘亦兩度破門的諾域治，並在8年之內，各項賽事交手8次全勝。高普此役不時聽到晏菲路球場內球迷歌頌他的聲音，他直言非常感動，但不能受氣氛影響，仍須為比賽奮鬥。

居迪斯鍾斯則說：「高普離隊消息絕對增添球隊的爭勝動力。我們這仗有一些入球，而且沒有增添傷兵。這是一場完美的比賽。」利物浦現至少有6名「十字軍」，當中包括代表埃及隊出戰非洲國家盃期間掛彩後，已返回「紅軍」療傷的穆罕默德沙拿，而他將不用回歸國家隊，理由是埃及今晨在非國盃16強與剛果民主共和國隊激戰120分鐘後各一言和，最終以互射12碼以7：8告負。剛軍將與以1：0挫赤道幾內亞隊的幾內亞隊爭入4強，而後日凌晨的8強賽先後上演馬里對布基納法索隊，以及摩洛哥對南非隊。

利物浦的英足盃16強對手是英冠球隊屈福特或修咸頓，後二者今晨打和1：1後須重賽，曼聯則由般奴費南迪斯及馬恩奧開賽13分鐘內建功領前，但被紐波特郡在36和47分鐘得手追平，及至68分鐘曼聯才憑安東尼馬菲奧斯射入今季首球，加上海倫補時埋齋，球隊終以4：2勝出。般奴費南迪斯對於球隊自1970年以來，首次被國內第4級球隊攻入兩球感到失望，而其此役被棄用的隊友拉舒福特，據報與他上周中連續兩晚「夜蒲」有關，並被罰款兩周共65萬鎊（約640萬港元），領隊坦夏格已強調會處理這宗「內部事件」。「紅魔」將與諾定咸森林或英冠球隊布里斯托城爭入8強。此外，下圈英超對碰比賽有盧頓對曼城及狼隊對白禮頓。

其他報道：籃球｜滿貫偕遊協辦「全港青少年精英籃球訓練計劃」 今起報名目標培育新血

其他報道：省港盃｜港足公布22人決選名單 8名亞洲盃成員入圍 李毅凱改投理文