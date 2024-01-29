籃球｜滿貫偕遊協辦「全港青少年精英籃球訓練計劃」　今起報名目標培育新血 (17:33)

「青少年精英籃球訓練計劃」的目標對象是14至17歲，及18至21歲的青少年籃球員，學員將有機會參加台灣5天交流團，接受當地教練指導、與當地球員打友誼賽，及觀看職業球賽。適齡球員可由即日起至下月18日報名，主辦方將於下月25日舉行選拔，從中揀出約30人接受訓練，再按表現選出15人成精英隊成員，將於復活節假期間到台北進行5日4夜集訓。精英隊成員隨後有機會參與乙組聯賽，表現優異者有機會參與滿貫之訓練。

計劃主管湯健文表示參加者有機會成滿貫青年軍，經過訓練後或有機會征戰甲一，他亦期望透過籃球讓青少年建立正確價值觀，「遊協是社福機構的背景，我們亦會為參加者提供學業或者個人道路上的支援」。來自台灣的滿貫教練徐仲毅，相信這計劃有助香港籃球發展，「希望藉着今次機會做青訓，讓青少年打好基本功。而且有自己的梯隊對滿貫也是好事，因為有源源不絕的新血，他們也熟悉球隊的體系」。

另外，滿貫將於明晚8時40分假修頓室內場舉行的甲一總決賽第2戰與香港東方交手，徐仲毅期望球隊改善開局慢熱的問題，並於領先時保持警惕，至於永倫在頭場7時的季軍戰對康仁福建。

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