省港盃｜港足公布22人決選名單　8名亞洲盃成員入圍　李毅凱改投理文 (16:01)

近兩屆均奪冠的港足，周三晚上8時首回合將在旺角大球場迎戰廣東隊，下周三晚上7時半則作客廣州越秀山體育場踢次回合。這次大軍名單中，謝家榮、李毅凱、林衍廷、余在言、張憙延、陳肇鈞、孫銘謙、潘沛軒共8人本月代表港足赴卡塔爾征戰亞洲盃決賽周。

大軍另包括林樂勤、簡嘉亨、葉卓文、周子謙等多名在杭州亞運取得第4名的成員；戰畢亞運後赴英升學的曾以行，本月初落實加盟當地第7級聯賽的曼市聯後，這次亦回港出戰。效力東方的25歲中堅鐘樂安，雖未出現在初選名單，仍首次入圍港足決選，而他的球會隊友吳宇曦，則以17歲之齡入選。

此外，在亞洲盃期間宣布與標準流浪解約的李毅凱，今午落實改投理文，將披上13號球衣。這名29歲後衛在接受新東家訪問時說，很認同理文的理念和規劃，加上球隊部署及踢法等方面都很適合自己，冀為新球會爭取佳績。

港足省港盃決選22人名單

門將：雲天樂（香港U23）、龐焯熙（晉峰）、謝家榮（大埔）

後衛：葉卓文（均業北區）、鐘樂安、黃梓浩（東方）、曾以行（曼市聯）、周子謙（港會）、李毅凱（理文）

中場：林衍廷（標準流浪）、馬希偉、余在言（東方）、鄭進泓（香港 U23）、張憙延（理文）、陳肇鈞（大埔）

前鋒：林樂勤（均業北區）、吳宇曦、孫銘謙、黃皓雋（東方）、簡嘉亨（港會）、馬斐、潘沛軒（傑志）

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