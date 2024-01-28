亞洲盃｜澳洲4球大勝印尼率先殺入8強　奇治葛雲後備登場傳射居功 (23:03)

世界排名25位的「袋鼠兵團」今仗面對排名低逾百位的印尼隊，於12分鐘藉對手效力英冠球隊葉士域治的後衛比高特截球時擺烏龍先開紀錄。戰至45分鐘，澳洲隊中場馬田保爾接應隊友的右路傳中近門射入拉開兩球優勢完半場。

換邊後澳洲續主導形勢，即使印尼不時靠反擊製造威脅，但均告無功而還。而首場分組賽後因傷休戰兩仗的澳洲翼鋒奇治葛雲，是役於87分鐘後備入替復出即傳射居功，這名現於沙特聯球隊艾維達「搵食」的32歲老將，先於89分鐘以一記凌空抽射得手進一步鞏固勝局，再於補時1分鐘助攻予後衛哈里蘇達亞頭槌頂入「埋齋」，終以4：0大勝印尼，率先殺入8強，將要在上線面對韓國及沙特阿拉伯的勝方。

16強明晚續演兩場大戰，其中衛冕的東道主卡塔爾隊將面對首闖淘汰賽的巴勒斯坦隊，雙方歷來曾交手10次，卡軍取得8勝2和未嘗一敗。不過上仗於分組賽挫港足時交出兩次助攻的巴軍右閘艾巴達表示將為了國家人民而力戰到底，「作為巴勒斯坦的一分子，我們希望在亞洲盃踢出一番作為，令正在受苦的同胞增添一份信心」。

至於另一場則由伊拉克隊面對約旦隊，兩軍在小組賽分別曾面對日本及韓國隊最終贏波及打和而回，加上雙方在提早出線下，上輪皆有所保留，料是役勢有一番惡鬥。

其他報道：網球｜史拿澳網首封王寫意大利歷史 謝淑薇伙拍檔女雙封后單屆奪雙冠

其他報道：空手道｜登世一後首擊 劉慕裳K1超聯巴黎站摘銅 連續20項國際賽登頒獎台

其他報道：劍擊｜陳諾思女花分齡賽封后 確保港隊世青資格 劍總證力爭5月主辦花劍世盃分站

其他報道：西甲｜沙維宣布季後離巴塞 今晨領軍主場3：5負維拉利爾 被皇馬拉開10分