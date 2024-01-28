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劍擊｜陳諾思女花分齡賽封后　確保港隊世青資格　劍總證力爭5月主辦花劍世盃分站 (21:15)

分齡劍擊錦標賽今（28日）假香港公園體育館續演，亞運雙銅得主陳諾思特意從法國返港參賽，終順利於女子花劍青年組奪冠，確保世青代表隊資格。另外，劍總主席楊穎新透露，香港有望爭取5月花劍世界盃的主辦權，惟一切仍有待落實。

陳諾思在女花青年組過關斬將，8強以15：12險勝梁雅蕾後，4強再以15：5大勝文銥澄，與黃純一會師決賽。陳諾思在初段一度落入下風，但她及時調整，終以15：9勝出。

由於是次分齡賽為世青代表隊的計分賽事，故陳諾思特意從法國返港參賽，並於2月3日起程到意大利，備戰都靈大獎賽。不過，2月底的開羅世界盃與亞青賽賽期相撞，她在二揀一放棄亞青。

現時陳諾思在巴黎奧運積分暫列亞大區第2，或有機會直接取得奧運個人賽資格。這名18歲小將坦承未有多想，「奧運是每個運動員的最終目標，我也是朝這個方向努力，但也沒有想太多。我不想因為計較積分影響表現，希望可以放鬆一點，享受比賽」。

佩劍方面，薛氏姊妹會師女佩青年組決賽，最終薛雅齊以15：7挫胞妹雅致奪冠。陳樂熹則於男佩青年組封王。

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