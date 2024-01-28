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網球｜史拿澳網首封王寫意大利歷史　謝淑薇伙拍檔女雙封后單屆奪雙冠 (20:55)

澳洲網球公開賽今（28日）上演壓軸大戰的男單決賽，4號種子的意籍新星史拿在克服先輸兩盤的劣勢下連贏3盤，最終激戰近4小時下以盤數3：2反勝3號種子的俄籍名將丹尼麥維迪夫，首次殺入大滿貫決賽便登頂，並成為史上首名意大利人在澳網單打揚威。

22歲的史拿近年成績穩步上揚，去年不但拿下4座ATP巡迴賽冠軍，亦先後兩度擊敗世界一哥佐高域而備受注目。今屆澳網他更打出王者風範，由首盤至8強均在未失一盤下接連擊敗對手，更在4強面對力爭第25座大滿貫的衛冕之師佐高域，以盤數3：1取勝，半年內3度擊敗對方之餘，個人職業生涯亦首度躋身大滿貫決賽。

史拿今決戰第3次殺入澳網男單決賽的27歲俄籍星將丹尼麥維迪夫，雙方此前交手9次，後者以6勝3負佔優。首盤麥維迪夫在底線抽擊取得「甜頭」，並在第3及9局先後打破史拿的發球局，先贏一盤6：3。次盤史拿受制於對方的強力接發球，初段連續再被兩度破發，局數一度落後至1：5。不過末段史拿不時放短球上網嘗試搶主動權，並在第7局首次打破麥維迪夫發球局，惟為時已晚，終後者在次盤再贏6：3。

第3及4盤史拿延續多變打法，並針對麥維迪夫的反手強攻，兩盤皆一直拉鋸至第10局把握機會破發，連贏兩盤6：4扳平盤數。

史拿在決勝盤延續強勢，在第6局破發後拉開比數，終再贏一盤6：3，激戰3小時44分鐘後，以盤數3：2反勝麥迪維夫，首闖大滿貫決賽即封王而回。

女雙方面，38歲中華台北隊名將謝淑薇今伙拍比利時籍好手梅頓絲，以2號種子身分在決賽以直落兩盤6：1、7：5擊敗11號種子的奧斯達賓高／姬捷洛奪冠。謝淑薇職業生涯第8座大滿貫錦標之餘，連同昨日伙拍波蘭籍球手施連斯基贏得的混雙錦標，令她成為繼2000年的澳洲籍女子雙打名宿史迪絲後，24年來首名在澳網單屆包辦雙冠（同樣為女雙及混雙）的球手。

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