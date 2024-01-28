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西甲｜沙維宣布季後離巴塞　今晨領軍主場3：5負維拉利爾　被皇馬拉開10分 (16:09)

巴塞隆拿今晨（28日）在西甲主場以3：5不敵維拉利爾，賽後，西班牙籍球會名宿的教練沙維宣布在6月30日後會離隊，並說：「作為巴塞人，我認為是時候離開了。」

巴塞今仗迎戰「黃色潛艇」過程峰迴路轉，下半場由根度簡、柏迪及對手艾歷拜利的烏龍球，一度平反半場落後兩球的劣勢反超3：2，惟由84分鐘起到補時12分鐘連失3球，最終主場以3：5吞敗，賽後以21戰得44分列第3，落後同日靠中場曹亞文尼攻入反勝球、作客小勝拉斯彭馬斯2：1的宿敵皇家馬德里10分，賽後教練沙維宣布季後將離隊。

沙維說：「我在幾天前已有了決定，但今天是宣布的時候了」。44歲的沙維在2021年11月正式由卡塔爾球會艾薩德回歸母會巴塞執教，目前領軍122場取得75勝，勝率為61%，去季除為球隊贏得西班牙超級盃冠軍，也重奪了失落3季的西甲錦標，但今季球會在西甲表現平平，雖然在歐聯晉身16強，但在西班牙盃及西超盃已先後失冠。沙維續說：「雖然我將離開，但球季仍有4個月，我會付出一切及盡力贏得西甲冠軍」。沙維同時強調即使衛冕，但「已作出了的決定不會改變」。

另外，有指目前的預備組教練、球會另一名宿馬古斯亦有興趣下季出任主帥，這名墨西哥隊名宿說：「誰可抗拒這職位？但今季只是我在預備組的第2季，我會做好準備等待那一刻（執教巴塞）到來」。

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