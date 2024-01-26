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亞洲盃直擊｜投身賽事票務工作　港人赴卡塔爾另類參加亞洲盃 (22:37)

今屆亞洲盃決賽周除了有香港足球代表隊闊別56年再次參加，同時有港人身在卡塔爾於球場內外參與工作，當中Patrick便是其中之一負責票務接待工作，對能與港足一起參與這項大賽感到別具意義。

明報記者 余瑋 卡塔爾直擊

今屆亞洲盃由「MATCH Hospitality Asia」為官方住宿及賽事門票服務代理，機構回覆《明報》查詢時表示，今次為亞洲盃其中7個球場（共有9個）提供賽事票務及球場廂房餐飲等服務，整個營運部門僱用了超過4000名員工，當中有5名香港員工來到多哈參與，Patrick便是其中之一。他本身在這公司任職行政，今次首次參與大型足球賽事，主要負責在球場或票務中心做接待工作。

港足事隔56年再度在亞洲盃決賽周亮相，Patrick與同事也有入場觀戰港足C組首場分組賽對阿聯酋隊，對於能夠在香港有份參與的賽事工作感雀躍，「能夠參與香港隊有份出席的賽事，對我別具意義，也因為這樣，令我身在香港的家人和朋友，都更易看到我有份幫手的亞洲盃」。他又認為，比賽前後要在很短時間內頻繁接待不同語言及文化的球迷，是這份工作的最大挑戰。

鳴謝：卡塔爾航空

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