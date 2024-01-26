亞洲盃｜16強塵埃落定　韓國大戰沙特矚目　孫興慜為隊友被狠批抱不平 (18:55)

沙特阿拉伯隊及泰國賽前出線形勢甚佳，前者雖有前鋒艾迪夫上半場主射12碼被敵軍門將撲出，但亦最終仍與泰國打和0：0，分別以F組首、次名出線16強，相反阿曼與吉爾吉斯隊分別得2和1分出局。可是沙特晉級8強的路途料受嚴峻考驗，事關對手是E組次名出線的韓國隊，而後者若過關，下個對手便很可能是澳洲隊。

韓國在分組賽3戰先勝巴林隊、後打和約旦及馬來西亞隊，被國內傳媒猛烈抨擊，前鋒孫興慜昨晚球隊被大馬逼和後說：「有些隊友備受批評，我感到痛楚。我們全都悉力以赴，為國家和球迷而戰。這些球員都是普通人，都有家庭和小孩子。我懇切要求他們需要獲得保護。」

韓國在16強戰除避過D組次名出線的日本隊，若晉級亦不用硬碰可能對手東道主卡塔爾和伊朗隊。「藍武士」的對手將會是F組一哥巴林隊，而泰國的對手亦是來境西亞的烏茲別克隊。此外，西亞球隊對決包括是卡塔爾對巴勒斯坦隊、伊拉克對約旦及伊朗對敘利亞。16強首戰將在下周日開戰，兩場比賽先次是澳洲對印尼隊及塔吉克對阿聯酋隊。

亞洲盃16強形勢

上線

澳洲vs.印尼

沙特阿拉伯vs.韓國

塔吉克vs.阿聯酋

伊拉克vs.約旦

下線

卡塔爾vs.巴勒斯坦

烏茲別克vs.泰國

伊朗vs.敘利亞

巴林vs.日本

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