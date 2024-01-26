網球｜佐高域澳網4強負史拿止步　第25個大滿貫夢碎　謝淑薇偕波蘭拍檔稱霸混雙 (17:16)

貴為10屆澳網冠軍的佐高域早前曾豪言，今年目標實現「金滿貫」，今卻面對22歲網壇新星史拿卻未能遂願，首盤第2局即被對方打破發球局，早早落後局數0：3，終以1：6失落首盤。及至第2盤，佐高域出現14次無壓力下犯錯，相比史拿多達10次，加上兩度被破發，再以2：6再失一盤。雙方第3盤未能打破對方的發球局下需「搶7」，佐高域最後以7：6（8：6）追回一盤。但關鍵第4局，年屆36歲的佐高域再次早段被放開局數1：4，最終再輸3：6，以盤數1：3受挫於史拿，繼台維斯盃後再次交手敗陣，並打破自己從2018年澳網後的不敗之身，史拿則首次打入大滿貫賽事坐亞望冠。佐高域賽後說：「我被史拿徹底打垮，同時對自己的水平感錯愕。這是我其中一場最糟糕的大滿貫比賽。」

史拿作為澳網史上首位晉級決賽的意大利球手，雖然沒有被佐高域打破任何發球局，但賽後指出今場都是一場非常艱難的比賽，他說：「我的開局很好，我覺得佐高域於頭兩盤的場上感覺不太好，所以我只是試着繼續推進，我們打法亦很相似，以及他是一位令人難以置信的球手。」史拿又相信已可與世界上最好的球員交手，而且對於下周日能首次出席大滿貫決賽感到很高興，並稱會盡力地比賽。他的對手將會是俄羅斯籍的丹尼麥維迪夫或德國籍的阿歷山大薩維利夫。

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