亞洲盃｜韓國遭馬來西亞逼和3：3　E組次名出線避過16強「日韓大戰」 (22:15)

雖然韓國與馬來西亞隊此前曾交手多達45次，韓國以29勝9和7負佔優，但雙方對上一次碰頭已是1989年6月的世界盃外圍賽，當時「太極虎」以3球淨勝大馬隊。而曾執教港足的馬來西亞主帥KIM SIR，接掌大馬帥印前任職韓國足協副主席兼技術總監，是役大戰家鄉球隊知己知彼，他賽前則表示：「雖然己隊已篤定出局，但這仗是考驗我們的絕佳機會，並為往後備戰世界盃外圍賽前，進一步瞭解我們有何不足。」

韓國上輪僅和約旦後，賽前在E組以4分居次席，以兩球得失球差屈居同分的約旦之後。今仗球隊與該仗有3名正選調動，但前線則續由熱刺球星的隊長孫興慜領銜李康仁及曹圭成在前線攻堅。甫開賽便主導形勢的韓國，於21分鐘由中場鄭優營接應李康仁的左路角球傳中，頂破大馬門將哈斯美的十指關先開紀錄。

不過，取得逾八成控球率的韓國，於下半場51分鐘被馬來西亞藉一次反擊由前鋒法素哈林窄角度射破棄關出迎的門將趙賢祐十指關，扳平1：1，亦是球隊今屆首入球。62分鐘，韓國左閘薛榮宇在自家禁區犯規，主球證經視像裁判（VAR）覆核後判罰12碼，大馬由阿利夫艾文操刀中鵠反超前2：1。末段強攻的韓國終在83分鐘由李康仁射入罰球再度打和。補時4分鐘，韓國獲得一記12碼，孫興慜主射破網超前。但大馬於補時15分鐘締奇蹟，憑後備上陣的哥倫比亞裔入籍前鋒羅美摩拉利斯射入再度扳平，結果雙方言和3：3，韓國終以次名出線16強，將遇F組首名球隊，而大馬則3戰得1分續敬陪末席結束亞洲盃之旅。

同組另一場賽事，巴林由前鋒尤素夫希拿在34分鐘一箭定江山，以1：0小勝約旦，連升兩位取首名出線，16強將惡鬥日本隊；約旦則以6組中4支最佳第3名球隊之一過關。

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