羽毛球｜伍家朗印尼大師賽不敵李梓嘉無緣8強　李吳配混雙次圈負日本組合 (16:58)

伍家朗在今年開季首站的馬來西亞公開賽曾殺入8強，與世界一哥安賽龍激戰3局飲恨止步，而這名世界排名第20的港將，在印尼羽毛球大師賽首圈擊退丹麥隊代表祖漢臣後，晉級次圈再遇上老對手、世界排名第10的李梓嘉。

兩人對上一次碰頭，伍家朗在杭州亞運首圈以局數1：2不敵李梓嘉，他們在此仗同樣鬥得激烈，伍家朗開局以5：2稍稍領先，但迅即被對方追平，其後兩人一直拉鋸，伍家朗戰至「刁時」連失2分，以20：22先輸一局。伍家朗在次局多次失誤，令李梓嘉有機會於網前輕鬆取分，即使港將曾追成13：13平手，但李梓嘉卻頻頻重板殺球得手，連得5分，伍家朗終以15：21再輸一局。

混雙方面，港隊拍檔李晉熙／吳芷柔在次圈面對世界排名13的日本隊代表綠川大輝／齋藤夏，港將首局在大半分時間落後下，曾力追至19：19，惟隨後連失2分，先失一局。「李吳配」在次局一直落後，再輸一局12：21，無緣晉級。

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