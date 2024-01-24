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英聯盃｜車路士大勝米杜士堡　第10次躋身決賽　普捷天奴冀破個人英球壇錦標荒 (17:40)

車路士今晨（24日）在英格蘭聯賽盃4強次回合，主場以6：1大破由曼聯名宿卡域克執教的英冠球隊米杜士堡，兩回合計則以6：2反勝，歷來第10次坐亞望冠。「藍戰士」主帥普捷天奴賽後冀在下月25日決戰利物浦或富咸時勝出，以結束自己在英球壇的錦標荒。

富咸vs.利物浦  HOY TV 77台  周四凌晨04：00直播

首回合作客爆冷以0：1敗走的車路士，此仗開賽15分鐘便藉米杜士堡球員擺烏龍打開紀錄，其後憑安素費南迪斯、阿素迪沙斯及高爾彭馬建功，以4球領先上半場。彭馬和馬度基下半場錦上添花，終助「藍戰士」以6：1大勝於88分鐘破蛋的「米堡」，繼前季後再度闖入決賽，對手將會是明晨交鋒的富咸或利物浦。「紅軍」首回合在主場以2：1反敗為勝，此役有近况勇銳的中場居迪斯鍾斯勢因腿筋受傷缺陣，但另一中場蘇保斯拉爾有望及時傷癒復出。

車路士領隊普捷天奴賽後強調渴望奪得英聯盃，理由是51歲的他過去領軍修咸頓和熱刺未嘗捧盃，並說：「英聯盃就是球隊今季的首個目標，因為己隊今季無緣歐戰，而且球隊幾乎是由零開始。我們現已打入決賽，下一步就是奪標。」

於英超暫排第9的車路士，下仗會是周六凌晨英格蘭足總盃第4圈主場迎戰阿士東維拉，而般尼茅夫則會在周五凌晨主場對英冠球隊史雲斯。至於下周日凌晨作客富咸的紐卡素則收到壞消息，中場祖連頓已做過大腿手術，需休戰至5月。

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