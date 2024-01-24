亞洲盃直擊｜上田綺世梅開二度　助日本3：1挫印尼次名出線16強 (21:56)

明報記者 余瑋 卡塔爾直擊

「藍武士」是役與上輪不敵伊拉克隊一戰有多達8名正選調動，但表現備受批評、賽前曾遭受種族歧視的混血門將鈴木彩艷，則獲主帥森保一繼續委以重任把守最後一關。至於有傷在身的三笘薰、板倉滉及野澤大志未列比賽名單。

開賽僅6分鐘，今屆首度擔正掛帥的前鋒上田綺世在對方禁區被侵犯博得12碼，他親自操刀射入助日本隊先開紀錄。34分鐘，藍武士在中路小組入楔後由翼鋒中村敬斗接應右閘每熊晟矢的傳中球，惟他在12碼點附近的射門中柱彈出。

得勢不饒人的日本隊在下半場續強攻，並於52分鐘由堂安律左路傳中予伏兵門前的上田綺世射入梅開二度，領先2：0。及後鋒將久保建英及左閘中山雄太多次策動攻勢製造威脅，包括63分鐘中山在左路傳中予堂安律頭槌攻門被敵衛護空門。戰至88分鐘，上田門前攻門令對手後衛擺烏龍拉開3球優勢。但未言棄的印尼終在補時1分鐘取得首次攻門中龍，並由後衛辛迪華殊射入「破蛋」，最終日本以3：1挫印尼，在D組3戰得6分以次名出線，將於16強面對E組首名。完場後日本隊眾將則手持寫上「為災區出一分力」的橫額繞場一周，向早前能登半島地震的災民致意。

至於由韓國隊名宿申台龍領軍的印尼則3戰得3分排季席，仍有望以6組中最佳4支第3名資格出線。而同組已出線的伊拉克隊則以3：2反勝已出局的越南隊，3戰全勝得9分首名出線16強。

至於今入場觀看日本鬥印尼賽事的韓國隊主教練奇連士文，明晚7時半領軍在E組末輪面對由韓籍主帥金判坤領軍的已出局球隊馬來西亞；同組居首的約旦隊則在同時間面對排第3的巴林隊。

鳴謝：卡塔爾航空

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