亞洲盃直擊｜鞠盈智結束港足14年生涯　稱能入選已幸運　孫銘謙賽後披黃洋球衣：是我們一分子 (15:17)

明報記者 余瑋 卡塔爾直擊

港足完成3場C組分組賽後，最終有6名球員未能上陣，包括鞠盈智、羅梓駿、林衍廷、艾里奧、謝家強及伍瑋謙。其中鞠盈智賽後宣布正式到了跟港足道別的時刻。鞠盈智向本報表示，若亞洲盃大軍只得23人，相信教練不會帶同他出征，「以36歲的年紀能參加亞洲盃對我已是一種獎勵，沒有得到上陣機會有小小遺憾，但對我港隊生涯已是圓滿的結尾」。

這名36歲國援中場生於大連，於2006年來港落班，近年效力港超冠忠南區；他2010年底起代表港足，在國際A級賽上陣45場入3球，參加過2019及22年兩屆東亞盃決賽周。他在社交網撰文稱，未來會換成球迷身分繼續關注港足，感謝10多年來合作過的港足教練及隊友，對為香港而戰感無比榮幸，亦對球迷每次吶喊支持，稱「內心都無比熱血與震撼」，永生難忘，「我永遠都會記得每當穿上香港隊的球衣為香港而戰是多麼的驕傲與自豪」。

26歲傑志翼衛羅梓駿稱雖未獲在亞洲盃上陣，惟理解在決賽周並非每個球員都可落場，並非常難忘集訓有很大得著，證明過程努力無白費。

此外，一眾職球員賽後與現場球迷拍攝大合照時，23歲小將孫銘謙特別披上前隊長黃洋的球衣，他事後解釋：「因為黃洋大哥一直比到一個好好榜樣，教導我好多，我一直好希望可在亞洲最高舞台與他一齊踢波，好可惜他無緣入選，但我都希望讓他知道，無論球員還是球迷都會記得他對香港隊的付出，一直都是我們的一分子」。

鳴謝：卡塔爾航空

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