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亞洲盃直擊｜安達臣形容決賽周出局非終結是開始可昂首離開　賽後獲球迷們要求續留隊 (09:30)

香港足球代表隊今晨（24日）在亞洲盃C組最後一戰，以0：3不敵巴勒斯坦隊，在分組賽3戰皆負敬陪末席完成征途。主教練安達臣形容在決賽周出局並非終點，而是一個開始，球員可以昂首離開。對於賽後獲眾多球迷們要求留下，這名挪威籍教頭稱，與港足合約去到2025年中，會再看看未來發生甚麼事。

明報記者 余瑋 卡塔爾直擊

安達臣賽後出席記者會時稱，今仗希望取勝保住出線機會，但巴勒斯坦非常強，加上中堅勞烈斯受傷後影響後場組織，亦未能把握兩次入球機會，兩隊前場把握力分野成勝負關鍵，結果下半場再次失守後就難以扳平，「亞洲盃決賽周的賽事很困難，有些球員因傷仍未達100%狀態，球員今場也許有10至20%體能下滑，但我們有盡力比賽，做到拉近與強隊的距離」。

由上月14日開始在香港展開集訓，月底離港到阿聯酋海外集訓，連同來到卡塔爾共踢了3場友賽備戰。安達臣稱過去4周刻苦訓練並不容易，「日以繼夜準備工作，就算睡夢中都想起明日訓練，如何可令球員更進步」。他喜見球員狀態得到提升和心態有改變，「以逼搶製造機會、爭取入球，這是我們想做到，面對伊朗等強大對手亦做到攻門」。

安達臣形容在亞洲盃決賽周出局並非終點，「我們由在印度參加亞洲盃外圍賽出線開始，超過50年重返決賽周是邁進一大步，我認為這是一個開始。今次港隊有不少年輕球員，有兩人不足20歲，我嘗試專注培養具心理質素的球員，穿上港足球衣時願意付出所有」。他又讚揚港足球員非常努力，「我們雖然不是做到偉大（great）的賽事，但也做到不錯（good）的賽事，不需要生氣可以昂首離開」。

對於賽後與現場球迷們對話時獲要求繼續留隊，安達臣稱感覺良好，「這代表球迷滿意我的工作，我的合約去到2025年中，足球世界無人會知道未來會發生甚麼事，再看看之後情况吧」。港足大軍今明兩日返港後，緊接下場國際賽，將是在3月迎世界盃亞洲區外圍賽次圈，在主場及作客兩鬥烏茲別克隊。

鳴謝：卡塔爾航空

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