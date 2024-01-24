亞洲盃直擊｜葉鴻輝被球迷落力打氣感觸落淚　茹子楠為失球自責　稱港足沒有終點 (07:00)

香港足球代表隊今晨（24日）在亞洲盃決賽周以C組末席完成旅途，賽後多名球員包括隊長葉鴻輝及茹子楠均被球迷不間斷的落力打氣聲而流下男兒淚。
明報記者 余瑋 卡塔爾直擊
港足以0：3不敵巴勒斯坦隊後，一眾港腳賽後走向遠道而來的球迷們致謝時，面對這班死忠即使球隊落後3球仍沒放棄打氣，港足陣中先是茹子楠感觸落淚，要由老大哥葉鴻輝上前安慰，但不久這名港足門神亦失守雙眼通紅；當球迷不斷高呼今仗傷出的勞烈斯名字時，這名隊長也哭成淚人。
港足相隔56年再次在這項亞洲賽事最高舞台亮相，首次參與的葉鴻輝承認，被眾多球迷來到卡塔爾支持而感動，「今仗雖然場內大部分都是巴勒斯坦球迷，但我們幾百人球迷聲勢都好過他們，一出來球場見到有咁多香港球迷時已好感動，最後一場未能做到晉級的心願，但見到球迷完場後仍好落力打氣而感動到」。33歲的葉鴻輝又稱，踢了咁耐終有幸首次參加亞洲盃，無論球員和球迷都好踴躍參與這項賽事，「之前亞洲盃好似唔關香港人事，但今次感受到成班港隊好投入這件事，所以去到最後是比較感觸點」。
阿輝總結道，今屆賽事面對3支強敵仍堅持及踢到教練想要的踢法，尤其頭兩場表現好好，令對手都有混亂，「今次可證明就算實力強過我們好多的對手，都唔係咁易可贏到我們」。他又點名讚揚胡晉銘、陳俊樂及周緣德今屆表現，「在大舞台都展示到能力時，相信他們在往後國際賽都可有更好表現」。
茹子楠稱很難得入到亞洲盃，今仗視為決賽但表現不是很好，「首兩場表現令球員增加了信心，大家對我們很有期望，自己都好想贏這場比賽，但表現得唔係好好。第一個失球我也有責任，加上見到球迷落力打氣，這些因素加乘所以就喊」。「茹子」稱球員為港足參加亞洲盃預備了很多，「是有遺憾，好難入到亞洲盃時，我唔知幾時可再入到決賽周，差少少（晉級），不過大家都盡了力」。
今次這份悔恨，茹子視為累積寶貴經驗，「輝哥（葉鴻輝）安慰我話，你現在25歲，可能還有10年幫港隊比賽，這只是其中一場比賽，陸續有來，之後就有世界盃外圍賽，恢復好心情就繼續為港隊而戰」。葉鴻輝亦透露茹子為首個失球自責，「我跟他講，踢波不是一個人，贏輸都是一隊人負責，透過今次比賽成長才最重要」。
茹子形容今屆參賽過程是一項進步，「大家都踢到安達臣想球迷看到的足球，是一個過程，結果其實無終點，可能我退休時的港隊已有班候生接棒，要保持向上升的過程」。
鳴謝：卡塔爾航空
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