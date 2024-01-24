亞洲盃直擊｜葉鴻輝被球迷落力打氣感觸落淚　茹子楠為失球自責　稱港足沒有終點 (07:00)

明報記者 余瑋 卡塔爾直擊

港足以0：3不敵巴勒斯坦隊後，一眾港腳賽後走向遠道而來的球迷們致謝時，面對這班死忠即使球隊落後3球仍沒放棄打氣，港足陣中先是茹子楠感觸落淚，要由老大哥葉鴻輝上前安慰，但不久這名港足門神亦失守雙眼通紅；當球迷不斷高呼今仗傷出的勞烈斯名字時，這名隊長也哭成淚人。

港足相隔56年再次在這項亞洲賽事最高舞台亮相，首次參與的葉鴻輝承認，被眾多球迷來到卡塔爾支持而感動，「今仗雖然場內大部分都是巴勒斯坦球迷，但我們幾百人球迷聲勢都好過他們，一出來球場見到有咁多香港球迷時已好感動，最後一場未能做到晉級的心願，但見到球迷完場後仍好落力打氣而感動到」。33歲的葉鴻輝又稱，踢了咁耐終有幸首次參加亞洲盃，無論球員和球迷都好踴躍參與這項賽事，「之前亞洲盃好似唔關香港人事，但今次感受到成班港隊好投入這件事，所以去到最後是比較感觸點」。

阿輝總結道，今屆賽事面對3支強敵仍堅持及踢到教練想要的踢法，尤其頭兩場表現好好，令對手都有混亂，「今次可證明就算實力強過我們好多的對手，都唔係咁易可贏到我們」。他又點名讚揚胡晉銘、陳俊樂及周緣德今屆表現，「在大舞台都展示到能力時，相信他們在往後國際賽都可有更好表現」。

茹子楠稱很難得入到亞洲盃，今仗視為決賽但表現不是很好，「首兩場表現令球員增加了信心，大家對我們很有期望，自己都好想贏這場比賽，但表現得唔係好好。第一個失球我也有責任，加上見到球迷落力打氣，這些因素加乘所以就喊」。「茹子」稱球員為港足參加亞洲盃預備了很多，「是有遺憾，好難入到亞洲盃時，我唔知幾時可再入到決賽周，差少少（晉級），不過大家都盡了力」。

今次這份悔恨，茹子視為累積寶貴經驗，「輝哥（葉鴻輝）安慰我話，你現在25歲，可能還有10年幫港隊比賽，這只是其中一場比賽，陸續有來，之後就有世界盃外圍賽，恢復好心情就繼續為港隊而戰」。葉鴻輝亦透露茹子為首個失球自責，「我跟他講，踢波不是一個人，贏輸都是一隊人負責，透過今次比賽成長才最重要」。

茹子形容今屆參賽過程是一項進步，「大家都踢到安達臣想球迷看到的足球，是一個過程，結果其實無終點，可能我退休時的港隊已有班候生接棒，要保持向上升的過程」。

鳴謝：卡塔爾航空

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