甲一季後賽4強｜東方決勝戰力克永倫　闖總決賽鬥滿貫 (22:22)

「黃藍大戰」鬥得激烈，東方在首場有「雙塔」麥洛連和卜聿揚稱霸禁區，以74 : 69先拔頭籌，而「黃金戰士」永倫在次仗則有泰那狂轟40分，領軍險勝73 : 69，扳平場數。今晚雙方上演決勝戰，東方甫開賽有徐遠征多次殺入禁區，加上因右腳踝傷休養近4.5個月的基拔復出，後備上陣並於首節轟入3記三分，助東方領先20：15。東方在次節受犯規問題困擾，永倫憑罰球得11分，追至31：38完半場。

兩隊在下半場鬥得激烈，永倫第4節末段有柏斯接連上籃得手，加上連浩駿射入三分球，打出9：0攻勢，將分差縮窄至3分。不過，基拔隨即射入三分為「藍軍」穩住優勢，即使永倫的泰那及柏斯合得42分仍無力回天，最終東方有麥洛連交出「雙雙」的18分及12個籃板，梁嘉顯和基拔各得19分和12分，終以74：67擊退永倫，晉級總決賽。

基拔賽後直言，能重返球場感覺不俗，自己已盡力康復，渴望落場幫助球隊。對於東方與滿貫爭冠，他說：「己隊今季未贏過滿貫，無疑被看低一線，但總決賽是5場3勝，且看我們能做甚麼」。

總決賽及季軍戰將於後日假修頓室內場展開，冠軍戰採用5場3勝制，季軍戰則為3場2勝制。東方的冠軍戰對手滿貫在4強以直落兩場擊退康仁福建，自2019年後再闖總決賽，獲一周休息時間以逸待勞。永倫則與福建在季軍戰碰頭，「黃金戰士」在賽後將為名宿潘志豪舉行榮休儀式。

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