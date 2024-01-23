亞洲盃直擊｜近300港迷賽前聚首卡塔爾市集造勢　足總派頸巾回饋　有球迷快閃18小時即日來回 (21:50)

明報記者 余瑋 卡塔爾直擊

由兩個港足球迷組織組成的「香港聯合軍」打氣團，賽前召集遠道而來的香港球迷們先到多哈最古老的傳統市集、瓦其夫市集（Souq Waqif）的「金手指」地標（Le Pouce），凝成「紅海」攜手步入地鐵站再抵達球場，為球隊造勢，其間一眾球迷既擊鼓又用大聲公打氣，沿途吸引不少群眾目光。

支持港足10多年、曾在足總任職的球迷Sarah，因周一及周三要在英國讀運動商業碩士課程，不想「走堂」又好想親身來到撐港足，昨晚上完堂後立即登機，今早才抵達卡塔爾，睇完賽事就會凌晨登機返英國，快閃不足一天，行李也只是暫放朋友入住的酒店，又稱身邊認識有球迷都是即日快閃，「每程航班7小時，首次逗留卡塔爾只是約18小時，如果晉級16強可能返去再來過」。

此外，足總為感謝一眾遠道而來的香港球迷，連夜派員運送約300條「卡塔爾限定版港隊打氣毛巾」，在聚集地點免費派發給到場球迷。

鳴謝：卡塔爾航空

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