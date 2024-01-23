亞洲盃直擊｜國足出線機會緲茫　內地名記馬德興：採訪7屆最弱一隊　賽前播反貪片影響球員專注 (12:55)

明報記者 余瑋 卡塔爾直擊

國足歷來首次在亞洲盃分組賽一球不入，出線機會已相當緲茫。《體壇周報》副總編輯馬德興直言出線已「沒有可能」，「我已經不相信奇蹟，今場卡塔爾正選有大半是後備球員，上半場如果我們沒有找到機會入球，那下半場就完蛋，因為上半場時我注意到對方主力已在場邊熱身」。他笑言開鑼前原預計可跟進國足4場比賽，即能夠打入16強，「當初有一點點期望，因為分組抽籤確實太好，不可能再有」。

對於國足入球荒，馬德興稱球隊由備戰開始已感覺「很病」，「上次大賽未能入球應該是2002年世界盃吧，經過20多年後再來一次零入球。從大軍組成和備戰，今屆各方面都感覺非常不順，去年初匆匆選擇U23教練揚科維奇（恩高域）升任主帥，都是存在問題」。對於這名塞爾維亞籍教頭應否離任，馬稱對方只是「背鑊」角色，「之前在世界盃外圍賽作客贏了泰國拿了3分贏得的信用，在亞洲盃已全無」。

央視本月初開賽前播放反貪腐專題紀錄片，包括國足前帥李鐵如何賄賂及中國足協前主席陳戌源受賄等。馬德興明言影響了國足今屆表現，「這個關係很大，球隊起初來到多哈都是開開心心，但是央視播放片段之後，整個隊伍完全不一樣，大賽前別人是播放勵志片，你卻播放反腐紀錄片，這對球員心理影響很大，中國球員這麼多年來大家都很清楚，心理是很脆弱的」。至於戴偉浚情况，馬德興稱當初是不主張他來中超落班，「他應該留在海外踢球，那怕是去乙組隊都要比中超好，因為環境不一樣，他來中超是被同化。中超競爭力和水平通過這次亞洲盃可看出來：不高」。

現年56歲的馬德興跟隨國足採訪過7屆亞洲盃，稱今屆表現真的非常令人失望，「國足在這7屆之中，今屆可以說是最弱的，但是等我第8屆再來時，可能會比現在更弱，我也不敢說下屆會不會在決賽周24隊之中，這是中國足球的現實」。他認為中國足球需撥亂反正，先要解放思想，「不要給足球增加太多足球無關的東西，現在已是千瘡百孔，再修修補補是永遠修不好，第一步是要徹徹底底推倒重來，把中國足協一些工作人員都換掉」。

對於港足今屆亞洲盃表現，馬德興稱看到港足球員在場上的鬥志，「比國足踢得好，港足球員身上沒有國足球員那麼多壓力和負擔，從友賽國足也看到香港球員踢得比較放鬆」。他又指港足主帥安達臣踢逼搶足球的方向是正確，「香港足球現在要做的，是給安達臣足夠耐心和時間去支持他的工作，真的帶得不錯」。

鳴謝：卡塔爾航空

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