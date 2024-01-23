明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

亞洲盃直擊｜國足不敵卡塔爾3戰不勝跌至第3出線形勢被動　史上首次分組賽零入球 (02:19)

中國國家隊今晨（22日）在亞洲盃A組最後一輪，在下半場失一球世界波下以0：1落敗，由於同組的塔吉克隊以2：1絕殺反勝踢少一人的黎巴嫩隊，令國足跌至小組第3名，但要成為4隊最佳第3名出線的機會已相當緲茫，更創下歷來首次未能在分組賽入球兼不勝的劣績。

明報記者 余瑋 卡塔爾直擊

中國隊賽前2分排第2，今仗有武磊及戴偉浚先列後備，韋世豪傷癒復出即任正選，在上半場更有兩次頭頂腳踢良機但無功而還，半場互無紀錄。提早首名出線的卡塔爾正選跟上場比較輪換了多達9名球員，並在64分鐘開始「撳掣」換入主力艾菲夫及隊長艾哈杜斯，結果2分鐘後就由他們轉化成入球。艾哈杜斯在禁區頂接應艾菲夫開出的角球第一時間窩利抽射破網，加上後備入替的蔣聖龍完場前入球因此前傳中已出界而「詐糊」，國足終負0：1。

卡塔爾在A組3戰全勝，塔吉克隊在完場前2：1反勝下半場有1人被逐的黎巴嫩隊，前者以4分成次名晉身16強。國足3戰2和1負2分跌至第3，史上首次在分組賽零入球，得失球-1下，只能今晚C組巴勒斯坦隊打和港足，以及B組敘利亞隊悶和印度隊之餘，得失球差相同下，還要前者至少有兩面黃牌，才能以較佳紀律分數力壓對方，要爭取4支最佳第3名出線機會相當緲茫。

鳴謝：卡塔爾航空

亞洲盃直擊報道：

港足與馬來西亞球迷踢「場外亞洲盃」以球會友 大馬青年與體育部長親臨撐場

港足明晚鬥巴勒斯坦許勝不許和　安達臣：視為一場決賽　冀晉級令港人自豪

港足明晚鬥巴勒斯坦爭出線　安永佳靜待入球機會　謝家榮不介意退居後備

相關字詞﹕體育 編輯推介 亞洲盃 國足 中國隊 卡塔爾隊

上 / 下一篇新聞