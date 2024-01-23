亞洲盃直擊｜國足不敵卡塔爾3戰不勝跌至第3出線形勢被動　史上首次分組賽零入球 (02:19)

明報記者 余瑋 卡塔爾直擊

中國隊賽前2分排第2，今仗有武磊及戴偉浚先列後備，韋世豪傷癒復出即任正選，在上半場更有兩次頭頂腳踢良機但無功而還，半場互無紀錄。提早首名出線的卡塔爾正選跟上場比較輪換了多達9名球員，並在64分鐘開始「撳掣」換入主力艾菲夫及隊長艾哈杜斯，結果2分鐘後就由他們轉化成入球。艾哈杜斯在禁區頂接應艾菲夫開出的角球第一時間窩利抽射破網，加上後備入替的蔣聖龍完場前入球因此前傳中已出界而「詐糊」，國足終負0：1。

卡塔爾在A組3戰全勝，塔吉克隊在完場前2：1反勝下半場有1人被逐的黎巴嫩隊，前者以4分成次名晉身16強。國足3戰2和1負2分跌至第3，史上首次在分組賽零入球，得失球-1下，只能今晚C組巴勒斯坦隊打和港足，以及B組敘利亞隊悶和印度隊之餘，得失球差相同下，還要前者至少有兩面黃牌，才能以較佳紀律分數力壓對方，要爭取4支最佳第3名出線機會相當緲茫。

鳴謝：卡塔爾航空

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