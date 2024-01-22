亞洲盃直擊｜港足與馬來西亞球迷踢「場外亞洲盃」以球會友　大馬青年與體育部長親臨撐場 (23:12)

明報記者 余瑋 卡塔爾直擊

這場港足與大馬的的亞洲球迷友誼賽分別各有20、30名球迷輪流參與、賽事分4節，更有板有眼安排了球證及有入場儀式，港足球迷隊亦曾學港足主帥安達臣的風格打逼搶，最終負3：4。

有份籌備今次友賽的港足死忠恆仔於上月構思此事，他稱遠道而來睇港足3場分組賽，想期間在多哈可以有些球迷互動，透露藉港足及傑志過去常作客馬來西亞出戰亞洲賽，因而早已認識一班大馬死忠球迷，令這場友賽很快成事，「足球就是給我們識朋友，今次香港和馬來西亞都相隔好耐先打入亞洲盃決賽周，藉這個難得機會切磋球技兼互相認識」。

連同觀賽有近百人到場，更有馬來西亞青年與體育部長楊巧雙親臨觀賽。她受訪時透露，日前來卡塔爾看馬來西亞隊對巴林隊賽事後，明日回程前臨時決定來觀賞這場球迷友賽，以此表達對球迷的支持，「我是第一次看球迷友誼賽，這類互動有助令我們球迷更團結，我會尊重及支持他們」。雖然馬來西亞隊在亞洲盃兩戰皆負已提早出局，楊巧雙稱能夠42年後再戰亞洲實屬不易，期望球隊累積今屆經驗，令將來晉身亞洲盃決賽周成為常態，從而吸引到下一代青年繼續留意大馬足球。

鳴謝：卡塔爾航空

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