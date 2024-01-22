三籃｜港4月辦巴黎奧運資格賽　男女隊各與7對手爭入場劵 (21:10)

三人籃球自上屆東京奧運首度「入奧」，根據去年11月的世界排名，巴黎奥運3×3的男、女子組各有3個名額獲確認，包括男子組的塞爾維亞、美國及中國隊，以及女子組的中、美兩國，以及憑奧運主辦國獲資格的法國隊；餘下5個名額將透過3場資格賽決定。香港作為首站資格賽的主辦城巿，可派男、女子代表隊各一參賽，與另外7個國家或地區較量，勝出球隊將直入奧運。

香港站資格賽將於4月12至14日舉行，大會指已申請租用維多利亞公園，暫未獲反對。男子組參賽隊伍包括香港、荷蘭、蒙古、拉脫維亞、奧地利、瑞士、埃及和新西蘭；女子組參賽隊伍則為香港、匈牙利、荷蘭、阿塞拜疆、波蘭、埃及、蒙古與智利。

香港曾於過去兩年舉辦FIBA 3×3世界巡迴賽分站，主辦機構代表黃耀建不諱言，在2022年已向FIBA表達申辦奧運資格賽的意向，「這只是一個開始，香港三人籃球的發展路還很長，真真正正進入奧運才是我們的最終目標」。

至於港隊球員選拔將按中國香港籃球總會遴選機制進行，並對應FIBA對球員資格的要求。按照FIBA規定，香港站資格賽參賽球隊需於4月4日或之前，註冊6名合資格參賽球員，4人需於3月11日的世界排名之中，在其所屬國家或地區球員排名前10。

黃耀建續指，計劃邀請具奧運作戰經驗的教練來港指導港將，透過分享實戰秘訣，為球員在出戰資格賽前提供最適切的特訓。

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