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亞洲盃直擊｜港足明晚鬥巴勒斯坦許勝不許和　安達臣：視為一場決賽　冀晉級令港人自豪 (19:13)

全城撐香港！香港足球代表隊將於明晚 （23日）11時在卡塔爾出戰亞洲盃決賽周C組最後一場分組賽，面對巴勒斯坦隊許勝不許和才有望爭取最佳第3名出線16強。面對背水一戰，主教練安達臣在賽前表示，球隊上下都會視明晚一戰為一場決賽看待，冀以晉級去令香港人感到自豪。

明報記者 余瑋 卡塔爾直擊

世界排名150名的港足，在C組先後以1：3不敵阿聯酋隊及0：1僅負排名高達21名的伊朗隊，暫未取分敬陪末席，明晚11時將於阿卜杜拉本哈利法體育場面對排99名、暫以1分排第3的巴勒斯坦隊，在伊朗及阿聯酋分別6及4分下，港足已首兩名無望，明仗必須全取3分才有望爭取成為6組中4支最佳第3名晉級16強。

港足主帥安達臣聯同隊長群組成員的中堅勞烈斯今 （22日）出席賽前記者會。對於有傳媒問到，巴勒斯坦希望以晉級去鼓勵身陷以巴衝突的人民，安達臣則稱賽前不會考慮對手情况，「最後一場取勝就仍有機會可以晉級，我們已積極研究巴勒斯坦的比賽，如果能晉級，就會成為亞洲前16名球隊，相信可以令全香港人感到驕傲」。他續道，對日本及韓國等勁旅來說，目標就是打入亞洲盃決賽，但明仗對港足而言已是決賽，「這一場就是決賽，球員會為香港拼盡全力」。他承認今仗生死戰將是「壓力之戰」，「其實每場比賽都有壓力，因為我們每場都想贏就，若要留下繼續參加亞洲盃，球員就要做好準備和進步」。他又不忘感謝日前到酒店出席見面會的球迷，「相信不會太多亞洲盃球隊會舉辦這些活動，希望球迷可以繼續支持我們到最後一刻」。勞烈斯亦期待明仗，稱作為防守球員要冷靜應戰，又稱即使對方有眾多球迷支持，這些氣氛和壓力反會推動球員，從而更專注和集中去比賽。

軍情方面，昨未有參與完整操練的一對正選中場陳俊樂及胡晉銘，安達臣稱前者腳踝有輕傷，但並不嚴重，相信二人都可候命，至於近日已復操的入籍翼鋒祖連奴的狀態仍在提升，球員表明已康復，但仍要視乎賽前最後一課操練才決定能否進入23人大軍名單。至於翼鋒艾華頓上仗對伊朗錯失了兩次良機，亦被批評略嫌獨食，安達臣則力挺愛將表現已很好，相信對方質素在亞洲盃貢獻。明仗除了HOY TV 77台免費直播，HOY首度與「試當真」合作在荃灣HOY TV總部舉行睇波聚會，一同睇這場賽事撐港隊。HOY的YouTube頻道將全程直播這個活動。

巴勒斯坦首仗1：4大敗予伊朗，次仗在多踢一人下1：1逼和阿聯酋。主教練達保也稱今仗必須取勝，形容港足是好球隊，踢法直接不易應付，又點名艾華頓具威脅要提防，「但如果我們踢出對阿聯酋的下半場表現，或初段就取得入球，我有信心很大機會可獲勝」。前鋒達馬稱今仗兩隊都想爭出線，希望有眾多球迷支持下，創造歷史一天首入亞洲盃16強。同組另一場伊朗對阿聯酋將於同一時間舉行。

鳴謝：卡塔爾航空

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