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亞洲盃直擊｜港足明晚鬥巴勒斯坦爭出線　安永佳靜待入球機會　謝家榮不介意退居後備 (02:00)

香港足球代表隊今日（21日）繼續在卡塔爾操練，準備亞洲盃決賽周C組最後一場分組賽，力爭擊敗巴勒斯坦隊爭出線。前鋒安永佳承認10日3場體能負荷大，但首兩場踢出信心後，會靜待機會爭取入球；首兩仗未獲上陣的門將謝家榮也稱，緊接是爭出線的重要比賽，一切以港隊贏波行先。

明報記者 余瑋 卡塔爾直擊

港足在C組兩戰全敗後，包括日前0：1僅負伊朗隊後，在周二（23日）晚上11時最後一場分組賽必須擊敗巴勒斯坦隊，才有機會成為6組中4隊最佳小組第3名晉身16強。港足昨做恢復訓練及跟近百遠道而來的球迷見面交流後，今日如常在卡塔爾大學訓練場操練。兩名中場正選胡晉銘及陳俊樂則未有參與熱身後的團隊操練，其餘對伊朗隊的正選球員只在場邊玩足網球；傷癒的入籍翼鋒祖連奴及中堅艾里奧則已投入操練，聯同其他球員參與衝刺跑及小組對抗賽等練習。

前鋒安永佳（Matt）表示，將要10日內踢3場硬仗，對球員體能負擔很大，但將會專注迎戰巴勒斯坦，「我們身在都是強隊的小組，但我們首兩場踢出信心，希望下仗踢得更好 ，目標當然是全取3分」。在隊友陳肇鈞在首仗對阿聯酋隊入球後，Matt也稱下場等待機會，期望亦能「士哥」，「我的職責是前鋒，如有機會我有信心轉化成入球，現在只需耐心等待機會」。巴勒斯坦上仗有眾多球迷支持下1：1逼和阿聯酋，Matt承認下仗可能會猶如對方主場，「當然可能會令人生畏，但這是足球比賽經常會發生的，我們的工作就是要克服它、專注比賽創造歷史」。他又感謝球迷支持，希望能有好表現及成績回饋球迷。

首兩仗都由隊長葉鴻輝把關下，在杭州亞運力挽狂瀾的謝家榮均退居後備席，這名24歲門將承認作為球員也想在這項大賽上陣，「但今次我有幸成為大軍一分子都已經好開心，因為外圍賽時都無諗過自己能有份入選，而且阿輝這兩場表現相當穩定，他的國際賽經驗的確壓到場。我好尊重這位前輩，加上這場是要爭出線的重要比賽，所以就算最後教練未有派我出場，我都會理解和不會好失望，一切以港隊贏波為先」。家榮稱在操練會跟葉鴻輝和伍瑋謙3名門將互相推動提點去進步，「希望每課都帶到有質素訓練給每位門將，萬一有機會出場時，自己都得以保持好狀態去應付」。

此外，港足前帥金判坤領軍的馬來西亞隊0：1被巴林隊絕殺後篤定出局，取消了原定今日的訓練，間接令部分馬來西亞傳媒採訪鄰近場地訓練的港足，在操練後訪問艾里奧及米高。

鳴謝：卡塔爾航空

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