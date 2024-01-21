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羽毛球｜李卓耀印度賽不敵石宇奇飲恨奪亞　無緣破逾4年錦標荒 (21:00)

印度羽毛球公開賽今（21日）煞科，港隊一哥李卓耀在決賽力戰下以直落兩局不敵中國隊一哥石宇奇，無緣打破逾4年錦標荒飲恨奪亞。

世界排名第18位的李卓耀，今屆印度公開賽表現神勇，先於首圈輕鬆過關後，再接連擊退世界前8名內的維迪辛、基丁安東尼及奈良岡功大殺入決賽。今面對世界二哥石宇奇，這名27歲港隊一哥在首局早段一直落後下，於末段3度追平，終戰至刁時僅負21：23。次局初段李卓耀一度領先4：1，但及後被石宇奇打出一段13：2攻勢，被拉開6：17，但李卓耀此時連取10分力追至16：17，惜最終仍焦法扭轉劣勢，最終再輸一局17：21，局數0：2飲恨奪亞，無緣自2019年香港公開賽後再奪世巡賽分站冠軍。

至於女單4號種子的中華台北隊名將戴資穎，以直落兩局21：16、21：12力克世界排名第2的中國隊一姐陳雨菲封后。

雙打方面，日本隊組合松本麻佑／永原和可那在女雙以直落兩局擊敗國家隊的張殊賢／鄭雨封后；男雙國家隊的蔣振邦／魏雅欣則在決賽直落兩局不敵泰國隊組合。至於混雙由韓國隊組合以局數2：1挫印度隊組合奪冠。

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