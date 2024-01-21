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亞洲盃直擊｜國足明生死戰惡鬥東道主卡塔爾　主帥恩高域：專注自身全力爭勝 (19:35)

中國足球國家隊（國足）在亞洲盃決賽周A組首兩仗都未能旗開得勝兼零入球，明晚（21日）將於最後一場分組賽生死戰，面對篤定首名出線的東道主卡塔爾隊，主帥恩高域賽前表示球隊出線主導權仍掌握在自己手中，強調不會考慮同組其他賽事情况，只會專注自身全力爭勝。

明報記者 余瑋 卡塔爾直擊

中國隊首兩場與塔吉克及黎巴嫩隊悶和0：0後，在A組兩戰得2分暫列第2，這支原定主辦國明晚11時將於哈利法國際體育場，面對兩戰全勝已首名出線、東道主兼衛冕之師的卡塔爾隊。若國足落敗，而同組同一時間另一場塔吉克隊又打和黎巴嫩隊，國足仍有機會藉對賽得失球差，以小組次名或小組最佳第3名出線。

恩高域出席賽前記者會表示，球隊已準備好今仗擊敗卡塔爾隊去晉級，重申出線主導權仍掌握在自己手中。被問到打和亦有機會出線，恩高域強調，不會考慮同組其他賽事情况，只會專注在自己賽事全力爭勝，亦相信卡塔爾提早出線下肯定會輪換，「對手陣容即使有變動，但戰術思路不會有太大變化，我們只需做好自己」。

同場出席的30歲中場王上源也稱，能否出線全取決自己，「小組形勢很清楚，我們能做的就是在場上全力以赴拿下比賽，出線是唯一目標，將這場比賽當成最後一場去踢，拿出必勝的決心」。亞洲盃爭標熱門日本及韓國隊均先後失分，王上源認為今屆各隊實力差距收窄，證明亞洲足球都在進步。

卡塔爾隊主教練馬昆斯盧比斯稱雖已晉級，但尊重亞洲盃，表明即使輪換，也在可選擇範圍內選出最佳陣容應戰，「26名國家隊球員都有實力，我們不會輕視比賽，會以全取3分為目標，主場球迷入場打氣是重要動力，我們不是到球場散步，這樣才是尊重比賽對手及球迷」。被問到國足首兩仗都無入球，球員時代長年效力愛斯賓奴的西班牙籍教頭馬昆斯稱，很了解曾在這支西乙球隊落班的武磊，又認為國足即使前兩仗沒入球也製造了不少攻門機會，會嚴陣應對。中場法迪也稱，會以在分組賽全勝全取9分為目標。

鳴謝：卡塔爾航空

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