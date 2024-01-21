亞洲盃直擊｜前日職MVP佐藤壽人受訪透露曾在石川縣災區考教練牌　對日本隊奪冠有信心 (13:00)

明報記者 余瑋 卡塔爾直擊

現年41歲的佐藤壽人球員生涯效力過多隊日職，包括在廣島三箭長達12季，贏過3屆日職、2012年日職年度MVP及神射手等，2020年退役後開始擔任電視台評述。他繼2022年世界盃後再次來到卡塔爾直擊日本隊賽事。本報記者在傳媒中心偶遇這日本隊名宿，對方更願意抽空接受訪問。

日本中部石川縣能登半島在元旦日發生7.6級地震，事後日本隊主帥森保一提及希望在亞洲盃取勝以鼓勵災民，後衛板倉滉亦有自發捐贈物資。「藍武士」在卡塔爾的訓練場還掛上「為災區出一分力」的橫額。佐藤壽人對此亦感觸良多，他透露去年取得的日本足總A級教練牌照，正是在石川縣的和倉溫泉訓練場報考，他向本報記者展示最近從朋友分享的相片，看到該訓練場的地面出現不少裂縫，對此感痛心，「新一年發生了這樣悲傷的事，正如球員說過很想透過今次亞洲盃，向日本和能登半島市民傳遞正能量，我認為球隊上下都有這份決心」。

佐藤壽人於2006至12年為日本隊上陣31場入4球，參加過2007年亞洲盃決賽周上陣4場，以及2009年11月曾來港出戰亞洲盃外圍賽，在香港大球場射入一球助大勝4：0。佐藤向本報稱仍記得球員時代曾跟港足交手，認為今次港足能參加亞洲盃決賽周，證明水平正在進步。

日本隊日前在D組1：2不敵伊拉克隊暫跌至次名，周三在最後一場分組賽對印尼隊爭晉級。不過佐藤仍對藍武士奪冠有信心，「今屆個別球員質素比上屆是毫無疑問提升了，更重要是森保一教練及部分球員一定感受到上屆決賽失利的挫敗感，不會再犯同樣錯誤，球隊去年起已開始為今屆大賽做好部署，可說是『完美的準備』」。佐藤暫定留卡塔爾到16強階段，他稱除了韓國隊，澳洲及伊朗隊亦屬今屆爭標熱門，又期待目前狀態不錯的南野拓實及中村敬斗的表現，但提及久保建英剛傷癒仍未恢復狀態，以致暫未能在正選發揮作用。

鳴謝：卡塔爾航空

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